Sharon Stone scatenata sul set: balla in tailleur scintillante e trucco fluo Sharon Stone non ha rivali in fatto di stile e di grinta e lo ha dimostrato di recente sui social, dove ha condiviso un video in cui balla scatenata sul set (con tanto di look scintillante e glamour).

A cura di Valeria Paglionico

Sharon Stone non ha rivali quando si parla di bellezza e di fascino e, nonostante abbia compiuto 64 anni lo scorso marzo, continua a essere icona di splendore e di sensualità. Certo, rispetto agli esordi oggi ha qualche segno del tempo in più sul viso, ma è innegabile che faccia invidia anche alle colleghe molto più giovani. Negli ultimi giorni ha ancora una volta lasciato senza parole i fan: sui social ha condiviso un video realizzato nel backstage di un set fotografico, mostrandosi alle prese con un ballo improvvisato e scatenato. Così facendo ha rivelato il suo lato più giocoso e grintoso, il tutto senza rinunciare al glamour che da sempre la contraddistingue.

Sharon Stone balla nel backstage

Non è la prima volta che Sharon Stone condivide su Instagram alcuni momenti esilaranti della sua normale quotidianità lavorativa ma in quest'occasione ha dato letteralmente il meglio di lei. Si è lasciata immortalare nel backstage di uno shooting e, forse poco dopo aver realizzato un servizio fotografico fashion, ha ballato sulle note di Hypnotize, la nota canzone di Notorious B.I.G. Look impeccabile, sorriso stampato sulle labbra, entusiasmo e perfetta coordinazione: al motto di "Lavoro, lavoro, lavoro", l'attrice ha dimostrato di amare alla follia quello che fa, soprattutto perché le permette di lasciare emergere il suo lato più ironico e sbarazzino.

Sharon Stone col tailleur scintillante

Il look scintillante di Sharon Stone

Cosa ha indossato nel video "rubato" dal set? Un look in perfetto stile anni '70. Sharon è apparsa brillante con indosso un tailleur verde smeraldo, un modello tempestato di paillettes e brillantini con pantaloni a zampa d'elefante e giacca doppiopetto a un bottone portata con il bavero alzato. Per completare il tutto ha optato per un make-up dai toni fluo, ovvero con l'ombretto bicolor in fucsia e verde, mentre per quanto riguarda i capelli ha puntato un un effetto finto spettinato che ha aggiunto un ulteriore tocco fresco alla sua immagine. In quanti sognano di superare i 60 anni con tanta grinta? A quanto pare il segreto della Stone è fare un lavoro che le permetta di divertirsi.