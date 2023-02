Il regalo di Gianluca Vacchi per il compleanno di Sharon Fonseca: un’auto di velluto con le iniziali Non bada a spese Gianluca Vacchi, quando si tratta di sorprendere la compagna. In occasione del compleanno di Sharon Fonseca le ha regalato un’auto di lusso.

A cura di Giusy Dente

Archiviate le relazioni con Giorgia Gabriele e con l'ex Miss Colombia Ariadna Gutierrez, Gianluca Vacchi è da oltre quattro anni legato alla modella Sharon Fonseca. I due l'anno scorso sono diventati genitori per la prima volta, accogliendo in famiglia Blu Jerusalema. In occasione del 28esimo compleanno della compagna, l'imprenditore si è impegnato per farle vivere una giornata speciale, circondata da amore e con tante sorprese. Immancabili torta e fiori, ma il 55enne ha fatto molto di più. Sui social ha mostrato il regalo acquistato per la festeggiata: decisamente non ha badato a spese.

Cosa ha regalato Gianluca Vacchi a Sharon Fonseca

Gianluca Vacchi ha un amore sconfinato per le quattro ruote, ma alla sua costosissima collezione privata si aggiungono anche barche e moto. Mr. Enjoy nel garage ha a disposizione diverse automobili di lusso, alcune personalizzate su richiesta nei colori o negli optional, tra cui Lamborghini e Ferrari. Spicca in particolare una preziosissima Rolls Royce in velluto, resa unica dalle iniziali GV posizionate in arancione in bella vista sulla carrozzeria.

Si tratta di un gioiello da circa 500 mila euro. Possiede una vettura in miniatura persino la piccola Blu Jerusalema, a cui i genitori hanno regalato una mini car effetto velvet costata una fortuna. L'imprenditore insomma non bada a spese quando si tratta di circondarsi di lusso e sfarzo, ma anche quando si tratta di sorprendere la sua compagna. Sharon Fonseca ha compiuto 29 anni il 31 gennaio.

Per l'occasione non sono mancate le sorprese, dalla torta ai fiori fino al preziosissimo regalo con cui sono culminati i festeggiamenti. Il 55enne ha puntato su un'automobile di lusso, ovviamente personalizzata, che le ha fatto trovare parcheggiata con sopra un enorme fiocco colorato. Sembra si tratta di una Range Rover effetto velvet, su cui spiccano dettagli in rosso tra cui le iniziali della modella SV.

Gli interni sono in un elegante color crema. La neo 29enne ha decisamente gradito la sorpresa, condividendo poi sui social il momento della consegna del regalo. Non è la prima volta che riceve in dono un'automobile dal compagno: già in occasione del compleanno del 2020 lui l'aveva omaggiata con un'auto sportiva, a cui ha fatto seguito l'elegante vettura bianca consegnata a San Valentino 2021.