L’abito di Benedetta Porcaroli a Venezia non è difettoso: qual è il segreto delle spalline irregolari

Benedetta Porcaroli era tra gli ospiti della prima di Jay Kelly che si è tenuta ieri al Festival di Venezia. Sul red carpet ha incantato tutti con un lungo abito floreale, la cui spallina, però, sembrava essere “difettosa”.

Il Festival del Cinema di Venezia è arrivato alla sue 82esima edizione ma continua a essere uno degli eventi più amati del settore, capace di attirare le attenzioni dei media internazionali tra prime e appuntamenti speciali. Dopo la cerimonia inaugurale di mercoledì sera, ieri è andata in scena l'anteprima di Jay Kelly, il nuovo film di George Clooney, e a incantare sul red carpet è stato proprio il divo hollywoodiano insieme a sua moglie Amal, apparsa meravigliosa in viola ciclamino. A farle concorrenza in fatto di look è stata un'altra donna dello spettacolo particolarmente amata: Benedetta Porcarli, compagna di Riccardo Scamarcio. Il suo splendido abito floreale l'ha resa una vera e propria regina di eleganza ma una delle due spalline sembrava essere "difettosa". La verità, però, è ben diversa: ecco qual è il segreto del vestito.

Il significato dell'abito floreale di Benedetta Porcaroli

Arrivata a Venezia nel pomeriggio per presentare il suo nuovo film Il rapimento di Arabella, Benedetta Porcaroli in serata ha calcato l'ambito red carpet della prima di Jay Kelly. Per l'occasione si è affidata all'eleganza senza tempo di Prada, sfoggiando un lungo tubino floreale, un modello a fondo bianco ma decorato all-over con stampa mazzolino sui toni del giallo, il tutto arricchito da ricami di cristalli di diverse dimensioni. L'abito è vintage, fa parte della collezione Autunno/Inverno 1995-96 della Maison ed è stato scelto in modo tutt'altro che casuale. La stylist dell'attrice, Sarah Grittini, ha infatti spiegato che i fiori non sono un semplice ornamento ma un atto di rivoluzione estetica.

Benedetta Porcaroli in Prada

La scollatura col ricamo brinatura

Il dettaglio che non è passato inosservato? Il bustier è contraddistinto da spalline sottili e "irregolari", decorate con un ricamo "brinatura" in cristalli. Da un lato, però, la spallina cade sulla spalla e sembra essere "rotta" e annodata intorno al braccio. La verità è ben diversa: la scollatura del corpino ha l'anima in filo di ferro e quella irregolarità è semplicemente un dettaglio che rende ancora più glamour l'abito. Benedetta non ha rinunciato ai tacchi a spillo, per la precisone ha indossato un paio di pumps nere, mentre per quanto riguarda i gioielli ha scelto un collier in oro rosa e diamanti di Pomellato, collana che con il suo pendente laterale celebra l'asimmetria e la bellezza organica. L'attrice non può forse essere definite una delle dive più chic di Venezia '82?

