Il drastico cambio look di Elena Barolo: addio al biondo, ora sfoggia i capelli neri

Per Elena Barolo si è chiusa un’epoca: l’ex velina bionda si è fatta mora, cambiando in modo drastico look per la prima volta nella sua carriera.

Ricordate Elena Barolo, la velina bionda di Striscia la Notizia? Era il 2002 quando salì per la prima volta sull'iconico bancone di Canale 5 in coppia con Giorgia Palmas e da quel momento in poi raggiunse una certa notorietà a livello nazionale. Di anni ne sono passati da allora ma, nonostante ciò, continua a essere associata all'iconico tg satirico. Oggi, però, per lei si è chiusa letteralmente un'era: ha cambiato drasticamente look dicendo addio al biondo.

Il nuovo hair look di Elena Barolo

Elena Barolo è stata tra le veline bionde più famose della storia di Striscia la Notizia ma ora per lei sembra essersi chiusa un'epoca: ha fatto visita a uno dei saloni milanesi Screen Professional Hair Care e per la prima volta nella sua carriera ha detto addio ai capelli biondi.

Elena Barolo dal parrucchiere

Ha voluto mettere in atto una rivoluzione drastica cambiando colore e facendosi mora, apparendo praticamente irriconoscibile tra le "grinfie" del parrucchiere. Oltre ad aver scelto un castano così scuro da sembrare nero, ha anche modificato il taglio, optando per un caschetto asimmetrico cortissimo sulla nuca ma con due ciuffi più lunghi sul davanti.

Elena Barolo con i capelli neri

Perché Elena Barolo ha cambiato colore di capelli

Per quale motivo Elena Barolo ha cambiato drasticamente look? Come lei stessa ha dichiarato, voleva dare il via a una nuova fase della sua vita sentendosi più forte e più libera. Il suo obiettivo ora è guardarsi allo specchio e vedere qualcosa che parla di presente e non di passato. In molti ritengono che la rivoluzione sia legata soprattutto alla fine della relazione con Alessandro Martorana, il fidanzato storico con cui è stata insieme negli ultimi 13 anni. Per Elena comincia qualcosa di nuovo: ha avuto il coraggio di cambiare, dando prova di maturità, consapevolezza e determinazione.