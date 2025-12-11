Vanessa Incontrada ci dà un taglio: col caschetto corto e scalato si prepara a Zelig

Vanessa Incontrada sta vivendo un nuovo momento d'oro della sua carriera. Dopo diversi anni di pausa (intervallati solo da qualche apparizione pubblica spradica), è tornata in tv nei panni di conduttrice. Lo ha fatto per Gigi e Vanessa Insieme, lo show varietà in cui ha celebrato l'amicizia col collega Gigi D'Alessio, e il prossimo gennaio continuerà a calcare il palcoscenico di Mediaset in una nuova ed esclusiva edizione di Zelig, programma che la vedrà riunirsi al "compagno di viaggio" storico Claudio Bisio. Come si sta preparando all'esperienza? Con un cambio look drastico: ecco cosa ha fatto.

I preparativi a Zelig di Vanessa Incontrada

A partire dal prossimo 15 gennaio andrà in onda una nuova edizione di Zelig e a condurla saranno Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, la storica coppia che ha reso letteralmente iconico il programma all'inizio degli anni 2000. Complici le registrazioni già cominciate (visto che di mezzo ci saranno le lunghe vacanze di Natale), la conduttrice ha già dato una piccola anticipazione del suo look da palcoscenico. Al motto di "Cambio look!! Coming soon… Zelig", si è lasciata immortalare tra le grinfie dei suoi assistenti, prima tra tutte la parrucchiera Irene Greco, mentre ci dà un taglio netto. Sarà perché voleva rendere memorabile il gran ritorno al comic show o perché semplicemente si era stancata della chioma lunga, ma la cosa certa è che ha rivoluzionato il suo stile, apparendo radicalmente trasformata.

Vanessa Incontrada ci dà un taglio

Vanessa Incontrada cambia look: "Mi ci devo abituare"

Dopo aver portato sempre i capelli raccolti in Gigi e Vanessa Insieme, ora Vanessa Incontrada ha deciso di provare un nuovo taglio: il caschetto corto e scalato.

Il nuovo hair look di Vanessa Incontrada

Certo, è stato non poco traumatico vedere le ciocche sparse sul pavimento, ma alla fine è riuscita ad "accettare" l'acconciatura inedita, rendendola fresca e sbarazzina con onde naturali e sfumature dorate. Nel video del cambio look ha inoltre scherzato dicendo "Vedete qualcosa di diverso?" ma, nel momento in cui è rimasta da sola davanti allo specchio, ha ammesso di doversi abituare a questo nuovo stile. Insomma, ancora una volta Vanessa ha dato prova di essere "una di noi": rivoluziona il taglio di capelli per rinnovarsi ma fino all'ultimo non è assolutamente convinta della trasformazione.