Le pantofole “da palcoscenico” di Vanessa Incontrada sono pelose e personalizzate

Vanessa Incontrada è tornata in tv con Gigi D'Alessio: a partire dalla scorsa settimana è al timone di Gigi e Vanessa Insieme, il nuovo programma di varietà di Canale 5 che vede i due amici e colleghi esibirsi in performance esclusive (in compagnia di diversi ospiti speciali). La conduttrice, da sempre icona di bellezza e di semplicità, non ha perso la spontaneità che da sempre la contraddistingue e, oltre a dare prova della sua incredibile ironia ogni volta che sale sul palco, continua a incantare tutti col suo sorriso. Il segreto di stile che usa sempre prima di apparire di fronte i riflettori? Indossare delle pantofole personalizzate invece dei tacchi.

Le pantofole preferite di Vanessa Incontrada

Non è la prima volta che Vanessa Incontrada ha dimostrato di essere "una di noi" ma è stato durante l'esperienza al timone di Gigi e Vanessa Insieme che ha davvero normalizzato un'abitudine comune a tutte le donne: quella di indossare delle comode pantofole prima di un evento in cui bisogna sfoggiare i tacchi a spillo. Prima del debutto della scorsa settimana aveva rivelato di avere addirittura paura di cadere sulle scarpe alte, mentre nelle ultime ore si è lasciata immortalare con orgoglio in ciabatte nel video social realizzato per il promo. Come sono fatte le sue pantofole da palcoscenico? Sono in pelo nero, spuntate e con due fasce incrociate sul collo del piede, anche se la loro particolarità sta nelle lettere V e I bianche ricamate sul davanti (le iniziali del suo nome).

Vanessa Incontrada in verde smeraldo a Gigi e Vanessa Insieme

Cosa ha indossato Vanessa Incontrada per la seconda puntata di Gigi e Vanessa Insieme? Se il debutto era stato in total black, ora la conduttrice ha preferito brillare in verde smeraldo. Seguita dalla stylist Gaia Fraschini, ha puntato tutto su un lungo abito di raso con la gonna a sirena e il bustier con profondo scollo a V arricchito da cuciture tempestate di paillettes in tinta.

Orecchini Tory Burch

Non è mancato il tocco prezioso: degli orecchini scintillanti e a cascata tempestati di cristalli di Tory Burch. Make-up con focus dark sugli occhi, raccolto tirato e sorriso stampato sulle labbra: Vanessa è assolutamente raggiante per questa nuova esperienza televisiva.