Vanessa Incontrada una di noi: tacchi sul palco dei TIM Music Awards, pantofole di pelo nel backstage

Vanessa Incontrada è “una di noi” e lo ha dimostrato ai TIM Music Awards 2025. Se sul palco dell’Arena di Verona è apparsa meravigliosa con dei vertiginosi tacchi a spillo, nel backstage si è “messa comoda” indossando delle pantofole di pelo.

Ieri sera si è conclusa l'edizione 2025 dei TIM Music Awards, lo show musicale di Rai 1 che al termine di ogni estate premia gli artisti che hanno dominato le classifiche della stagione con le loro hit. A condurre lo spettacolo in diretta dall'Arena di Verona sono stati ancora una volta Carlo Conti e Vanessa Incontrada, ormai diventati una delle coppie più affiatate della tv italiana. Ad attirare le attenzioni del pubblico è stata soprattutto la presentatrice, apparsa in splendida forma sul palco fin dalla prima puntata. Ieri è tornata a puntare sull'eleganza senza tempo del nero ma sui social ha rivelato il piccolo "trucco" di cui si serve nel backstage per riuscire a rimanere sui tacchi a spillo per un'intera serata.

Il look dark di Vanessa Incontrada ai TIM Music Awards 2025

Non solo Elodie, Laura Pausini e Anna, anche Vanessa Incontrada è stata una delle grandi protagoniste dei TIM Music Awards 2025. Ieri sera ha ancora una volta incantato il pubblico in total black, apparendo elegantissima e glamour sul palco dell'Arena di Verona. Seguita dalla fidata stylist Gaia Fraschini, ha scelto un abito firmato Antonio Riva, un modello a tubino che le ha fasciato la silhouette, con la gonna sotto al ginocchio, le maniche lunghe e lo scollo a barca che le ha lasciato le spalle nude. A rendere il tutto ancora più femminile è stato un orlo di pizzo che ha decorato il décolleté. La conduttrice non ha rinunciato agli orecchini scintillanti e ai tacchi a spillo, per la precisione a un paio di classiche pumps total black.

Vanessa Incontrada in Antonio Riva

Il "trucco di stile" di Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada, da sempre regina di semplicità e ironia, ha documentato i preparativi da palcoscenico sui social, lasciandosi immortalare nel backstage poco prima della diretta.

Le pantofole personalizzate

Come prima cosa ha scherzato con la parrucchiera: sebbene quest'ultima le proponesse "qualcosa di diverso" (ovvero un'acconciatura realizzata con le extension), lei ha risposto un secco "no" col sorriso stampato sulle labbra. Successivamente ha fatto un primo piano su delle pantofole di pelo dark decorate con la V e la I, ovvero le sue iniziali, mostrandosi poi con l'accessorio indossato una volta pronta per salire sul palco.

Vanessa Incontrada in pantofole nel backstage

Poco prima dell'inizio dello show è poi passata ai tacchi, dando prova del fatto che riesce a "sopportarli" per un'intera serata solo con "l'aiuto" di comode pantofole lasciate in camerino. Grazie a questo piccolo "trucco" Vanessa non può forse essere definita "una di noi"?