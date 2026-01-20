Vanessa Incontrada a Zelig 30 dice no ai tacchi: nella seconda puntata balla a piedi nudi sul palco

Ieri sera, 19 gennaio 2026, è andata in onda la seconda puntata di Zelig 30, il comic show di Canale 5 che festeggia i suoi 30 anni con il ritorno della coppia iconica formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. I due collaborano fin dalle prime edizioni del programma e, nonostante il tempo che passa, rimangono unitissimi e affiatati, proprio come agli esordi. La conduttrice, in particolare, fin dal debutto è apparsa in gran forma, sorprendendo i fan con un sinuoso ed elegante abito dark dai dettagli gioiello. Il dettaglio che non è passato inosservato? Anche questa settimana ha portato avanti la sua "battaglia" contro i tacchi, tanto da averli lasciati nel backstage durante una delle riprese.

La "battaglia" di Vanessa Incontrada contro i tacchi

È ormai risaputo che tra Vanessa Incontrada e i tacchi alti esista un rapporto di "amore-odio" ma la cosa che nessuno si sarebbe mai aspettato è che li avrebbe lasciati in camerino durante la seconda puntata di Zelig 30. Ieri indossava un paio di meravigliosi sandali rosso fuoco con delle fascette sottili che cingevano i piedi e dei vertiginosi tacchi 12 e, come "da tradizione", nel backstage ha rivelato che "dalla vita in giù" le cose non andavano bene, visti i dolori lancinanti provocati dalle scarpe. Come ha risolto la situazione? Questa volta niente pantofole, nello sketch in cui ha dovuto ballare con Claudio Bisio si è presentata sul palco a piedi nudi, riuscendo a destreggiarsi con leggiadria e comodità tra i passi della coreografia.

Vanessa Incontrada a piedi nudi sul palco

Vanessa Incontrada in rosso nella seconda puntata di Zelig

Cosa indossava Vanessa Incontrada nella seconda puntata di Zelig? Se per il primo appuntamento aveva puntato sul total black ma con qualche dettaglio scintillante, ieri ha preferito osare con il rosso fuoco (come nel video realizzato per il primo promo della trasmissione).

Vanessa Incontrada in Antonio Riva

Seguita dalla stylist Gaia Fraschini, si è affidata ancora una volta allo stilista Antonio Riva, che ha realizzato per lei un maxi dress di raso, un modello dalla linea sinuosa, con profondo scollo a V sia sul décolleté che sulla schiena e spalline trasparenti. Non sono mancati i tacchi alti e gli orecchini scintillanti "a cascata", messi in risalto dal caschetto corto portato liscio ma leggermente gonfio. Insomma, Vanessa ha dato ancora una volta prova di essere "una di noi" ed è proprio per questo che ci piace tanto.