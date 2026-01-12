Cosa ha indossato Vanessa Incontrada per la prima puntata di Zelig 30

Oggi, lunedì 12 gennaio 2026, parte una nuova e attesa edizione di Zelig. Va in onda sempre su Canale 5 ma, a differenza delle precedenti, viene chiamata Zelig 30, il motivo? Celebra i primi 30 anni del programma che ha rivoluzionato la comicità e l'intrattenimento televisivo. A condurlo c'è ancora una volta la coppia "storica" che ha reso la trasmissione iconica, quella formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, che verranno affiancati da alcuni dei grandissimi nomi che hanno dominato le scene negli ultimi decenni, da Aldo Giovanni e Giacomo a Max Angioni, fino ad arrivare a Mr Forest e a Raul Cremona. Cosa ha indossato la presentatrice la prima puntata di questa esperienza speciale?

Vanessa Incontrada in nero per il debutto di Zelig 30

Vanessa Incontrada è ancora una volta la grande protagonista di Zelig, il programma comico che conduce fin da giovanissima e che ora compie 30 anni. Per la prima e attesissima prima puntata ha puntato tutto sull'eleganza senza tempo del nero, colore perfetto per una serata di gala in cui ci si vuole distinguere per classe. Seguita dalla stylist Gaia Fraschini, la conduttrice ha sfoggiato un sensuale e raffinato slip dress in raso dark, un modello dalla silhouette sinuosa, con la gonna a sirena lunga fino ai piedi, le spalline sottili tempestate di cristalli che si incrociano sulla schiena e la scollatura morbida che esalta il seno con un tocco glamour. Non sono mancati i vertiginosi tacchi a spillo (anche se da sempre Vanessa ha rivelato di servirsi di un piccolo trucco per combattere i dolori ai piedi: mettersi in pantofole ogni volta che torna in camerino).

Il nuovo taglio di capelli di Vanessa Incontrada

La vera novità nello stile di Vanessa Incontrada? Per il debutto di Zelig 30 ha deciso di "darci un taglio", dicendo addio alla chioma lunga per sfoggiare un adorabile caschetto scalato. Aveva rivelato la trasformazione già qualche settimana fa in occasione della registrazione del video promo, ma solo ora ha inaugurato sul palco l'acconciatura inedita. L'ha portata sciolta, ondulata e con la fila laterale, mettendo in risalto il colore castano ramato. Make-up dai toni naturali, manicure impeccabile e grande ironia: a rendere Vanessa meravigliosa proprio come 30 anni fa è il sorriso smagliante che ha sempre stampato sul viso.