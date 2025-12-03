Cosa ha indossato Vanessa Incontrada per l’ultima puntata di Vanessa e Gigi Insieme

Oggi, mercoledì 3 dicembre 2025, si chiude la prima edizione di Gigi e Vanessa Insieme, il nuovo show di Canale 5 che vede Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada celebrare la loro amicizia tra musica, ironia e performance speciali. Nella puntata finale i due verranno affiancati da una serie di ospiti/amici, da Geolier a Mahmood, fino ad arrivare ad Alessandra Amoroso e a Pio e Amedeo. Se negli appuntamenti precedenti la conduttrice aveva sempre puntato su dei sinuosi abiti da sera, per il gran finale ha lasciato trionfare gli scintillii: ecco cosa ha indossato.

Lo stile di Vanessa Incontrada a Gigi e Vanessa Insieme

Vanessa Incontrada è tornata in tv con Gigi e Vanessa Insieme, il progetto inedito realizzato al fianco di Gigi D'Alessio, e, a giudicare dal riscontro positivo del pubblico, erano in moltissimi coloro che non vedevano l'ora di rivederla sul piccolo schermo. Sebbene il programma abbia contato solo 3 puntate, la conduttrice è riuscita lo stesso a dare il meglio di lei in fatto di stile. Seguita dalla stylist Gaia Fraschini, si è affidata all'eleganza senza tempo di Antonio Riva, che ha realizzato per lei tre diversi look su misura. Per il debutto ha scelto il total black con un lungo e sinuoso abito da sera, per la seconda puntata ha preferito uno slip dress in un verde smeraldo super brillante, mentre per il gran finale ha puntato sull'effetto sparkling.

Vanessa Incontrada con la gonna di paillettes nell'ultima puntata

Per l'ultima puntata di Vanessa e Gigi Insieme Vanessa Incontrada ha proposto un look che si rivelerà perfetto per le feste di Natale in arrivo. Ha sfoggiato una pencil skirt tempestata di paillettes sui toni dell'oro, un modello a vita alta arricchito da una cintura a effetto metallico che ha segnato il punto vita, e l'ha abbinata a una semplice camicia bianca portata sbottonata sul petto, così da rivelare l'intimo in tinta. Non sono mancati degli ulteriori dettagli scintillanti: gli orecchini e gli anelli in oro bianco e diamanti. Capelli legati in uno chignon tiratissimo, make-up dai toni naturali e sorriso stampato sulle labbra: Vanessa Incontrada si è riconfermata icona di bellezza e di stile.