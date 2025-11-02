Vanessa Incontrada è giudice ad Amici: brilla col tailleur di cristalli

Oggi, 2 novembre 2025, va in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, il talent show di Canale 5 che ogni anno dà spazio ai giovani artisti destinati a spopolare nel mondo della musica e della danza. Al di là della "padrona di casa" (apparsa super chic in rosa pastello), a farla da padroni in questo appuntamento pomeridiano sono gli ospiti speciali, da Giordana Angi a Samanta Togni, fino ad arrivare a Nicolò De Devitiis. A ricoprire i panni di giudice per un giorno c'è anche Vanessa Incontrada, tornata in tv a pochi giorni dal debutto al timone di Gigi e Vanessa insieme, il programma che condurrà dal 12 novembre con l'amico e collega Gigi D'Alessio. Cosa ha indossato per questa "ospitata"?

Vanessa Incontrada col tailleur a "tre pezzi"

Siamo sempre stati abituati a vedere Vanessa Incontrada nei panni di attrice o conduttrice ma ad Amici ha deciso di "cambiare veste", trasformandosi in giudice per un giorno. Complice il fatto che si tratta di un appuntamento pomeridiano, ha temporaneamente abbandonato i tubini e le maxi sirene che sfoggia sempre in prima serata: questa volta ha preferito seguire il trend della moda mannish con un tailleur super chic. Ha scelto un modello super scintillante, la cui particolarità sta nel fatto che è composto da tre pezzi. Blazer monopetto, pantaloni palazzo e panciotto aderente sono tutti in lana grigia ma decorati all-over con dei micro cristalli che hanno aggiunto un tocco sparkling.

Vanessa Incontrada ad Amici

Il look di Vanessa Incontrada ad Amici

Per completare il tutto Vanessa non ha rinunciato ai vertiginosi tacchi a spillo, per la precisione ha sfoggiato un paio di pump in vernice nera. Per quanto riguarda i capelli, invece, ha detto no alle solite acconciature sciolte e vaporose, ha preferito legare la chioma in uno chignon basso e tiratissimo. Niente gioielli, make-up semplice ma con focus sugli occhi e sorriso smagliante stampato sulle labbra: Vanessa Incontrada ha portato una ventata di freschezza ad Amici e di sicuro continuerà a incantare il pubblico col suo animo solare anche nel programma che condurrà al fianco di Gigi D'Alessio.