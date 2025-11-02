stile e Trend
Vanessa Incontrada è giudice ad Amici: brilla col tailleur di cristalli

Vanessa Incontrada è tra gli ospiti speciali della puntata di oggi di Amici di Maria De Filippi, dove ricopre i panni di giudice per un giorno. Cosa ha indossato per questa esperienza inedita?
Oggi, 2 novembre 2025, va in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, il talent show di Canale 5 che ogni anno dà spazio ai giovani artisti destinati a spopolare nel mondo della musica e della danza. Al di là della "padrona di casa" (apparsa super chic in rosa pastello), a farla da padroni in questo appuntamento pomeridiano sono gli ospiti speciali, da Giordana Angi a Samanta Togni, fino ad arrivare a Nicolò De Devitiis. A ricoprire i panni di giudice per un giorno c'è anche Vanessa Incontrada, tornata in tv a pochi giorni dal debutto al timone di Gigi e Vanessa insieme, il programma che condurrà dal 12 novembre con l'amico e collega Gigi D'Alessio. Cosa ha indossato per questa "ospitata"?

Vanessa Incontrada col tailleur a "tre pezzi"

Siamo sempre stati abituati a vedere Vanessa Incontrada nei panni di attrice o conduttrice ma ad Amici ha deciso di "cambiare veste", trasformandosi in giudice per un giorno. Complice il fatto che si tratta di un appuntamento pomeridiano, ha temporaneamente abbandonato i tubini e le maxi sirene che sfoggia sempre in prima serata: questa volta ha preferito seguire il trend della moda mannish con un tailleur super chic. Ha scelto un modello super scintillante, la cui particolarità sta nel fatto che è composto da tre pezzi. Blazer monopetto, pantaloni palazzo e panciotto aderente sono tutti in lana grigia ma decorati all-over con dei micro cristalli che hanno aggiunto un tocco sparkling.

Il look di Vanessa Incontrada ad Amici

Per completare il tutto Vanessa non ha rinunciato ai vertiginosi tacchi a spillo, per la precisione ha sfoggiato un paio di pump in vernice nera. Per quanto riguarda i capelli, invece, ha detto no alle solite acconciature sciolte e vaporose, ha preferito legare la chioma in uno chignon basso e tiratissimo. Niente gioielli, make-up semplice ma con focus sugli occhi e sorriso smagliante stampato sulle labbra: Vanessa Incontrada ha portato una ventata di freschezza ad Amici e di sicuro continuerà a incantare il pubblico col suo animo solare anche nel programma che condurrà al fianco di Gigi D'Alessio.

Immagine
