stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Vanessa Incontrata in pantofole prima del debutto di Vanessa e Gigi insieme: “Spero di non cadere”

Ieri è partito Gigi & Vanessa Insieme e la conduttrice Vanessa Incontrada è apparsa super chic sul palco. Qual è il suo segreto per “sopportare” i tacchi?
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Valeria Paglionico
0 CONDIVISIONI
Immagine

Ieri, 19 novembre 2025, è partito il nuovo programma di Canale 5, Gigi & Vanessa Insieme, lo show che vede alla conduzione una coppia inedita, quella formata dai colleghi e amici Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada. Dopo aver rimandato il debutto di una settimana per evitare di "scontrarsi" contro Jannik Sinner nelle ATP Finals di Torino, i due hanno finalmente debuttato in questo progetto inedito e hanno incantato tutti con la loro simpatia e la loro spontaneità. Il dettaglio che forse i fan non conoscevano? Vanessa ha un piccolo "segreto" per resistere ore e ore sui vertiginosi tacchi a spillo.

Vanessa Incontrada: tacchi sul palco, pantofole nel backstage

Vanessa Incontrada è "una di noi" e ne ha data l'ennesima prova nelle ultime ore a poche ore dal debutto di Gigi & Vanessa Insieme. Prima della messa in onda della prima puntata, infatti, si è lasciata immortalare preparata di tutto punto mentre incontrava prima il pubblico e poi Gigi D'Alessio, ma nel suo look c'era un dettaglio cozy che non poteva che attirare tutte le attenzioni dei media: per lei niente tacchi a spillo, ha preferito delle comodo pantofole raso terra (naturalmente coordinate all'abito). Non è la prima volta che la conduttrice lo fa, anzi, è un "trucco" che usa regolarmente durante le apparizioni televisive per non ritrovarsi con i piedi doloranti a fine serata. Non a caso, parlando con i fan prima del debutto, ha dichiarato "Spero di non cadere".

Vanessa Incontrada in pantofole nel backstage
Vanessa Incontrada in pantofole nel backstage

Cosa ha indossato Vanessa Incontrada per la prima puntata di Gigi & Vanessa Insieme

Cosa ha indossato Vanessa Incontrada per la prima puntata di Gigi & Vanessa Insieme? Ha puntato sul "sicuro", ovvero l'eleganza senza tempo del total black, colore perfetto per essere chic e glamour in prima serata. Per essere precisi ha indossato un lungo abito a tubino con lo scollo all'americana, un modello fasciante che ha lasciato la schiena nuda, decorato con applicazioni di paillettes sul girocollo e lungo la silhouette. Per completare il tutto ha scelto i tacchi a spillo e degli orecchini a bottone di cristalli scintillanti, esaltati da un raccolto tirato e bon-ton. Per quanto riguarda il make-up, ha scelto dei colori naturali, lasciando trionfare la bellezza semplice che da sempre la contraddistingue.

Leggi anche
Vanessa Incontrada è giudice ad Amici: brilla col tailleur di cristalli
Il look di Vanessa Incontrada per la prima puntata
Il look di Vanessa Incontrada per la prima puntata
Look da star
Moda e lifestyle
0 CONDIVISIONI
Immagine
Food e
Cucina
Guida Michelin 2026: i ristoranti italiani che hanno ottenuto le stelle
Chi è Michelangelo Mammoliti, lo chef che ha ottenuto le tre stelle Michelin col ristorante La Rei Natura
Chi è Michelangelo Mammoliti, lo chef che ha ottenuto le tre stelle Michelin col ristorante La Rei Natura
A Milano esiste un ristorante giapponese senza menù
A Milano esiste un ristorante giapponese senza menù
Migliore panettone del mondo nel Lazio, miglior pandoro in Piemonte
Migliore panettone del mondo nel Lazio, miglior pandoro in Piemonte
Il miglior formaggio del mondo è svizzero: il Gruyère AOP Speciale vince
Il miglior formaggio del mondo è svizzero: il Gruyère AOP Speciale vince
Mangiare bene spendendo poco: i ristoranti col miglior rapporto qualità-prezzo
Mangiare bene spendendo poco: i ristoranti col miglior rapporto qualità-prezzo
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views