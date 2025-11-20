Vanessa Incontrata in pantofole prima del debutto di Vanessa e Gigi insieme: “Spero di non cadere”

Ieri è partito Gigi & Vanessa Insieme e la conduttrice Vanessa Incontrada è apparsa super chic sul palco. Qual è il suo segreto per “sopportare” i tacchi?

Ieri, 19 novembre 2025, è partito il nuovo programma di Canale 5, Gigi & Vanessa Insieme, lo show che vede alla conduzione una coppia inedita, quella formata dai colleghi e amici Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada. Dopo aver rimandato il debutto di una settimana per evitare di "scontrarsi" contro Jannik Sinner nelle ATP Finals di Torino, i due hanno finalmente debuttato in questo progetto inedito e hanno incantato tutti con la loro simpatia e la loro spontaneità. Il dettaglio che forse i fan non conoscevano? Vanessa ha un piccolo "segreto" per resistere ore e ore sui vertiginosi tacchi a spillo.

Vanessa Incontrada: tacchi sul palco, pantofole nel backstage

Vanessa Incontrada è "una di noi" e ne ha data l'ennesima prova nelle ultime ore a poche ore dal debutto di Gigi & Vanessa Insieme. Prima della messa in onda della prima puntata, infatti, si è lasciata immortalare preparata di tutto punto mentre incontrava prima il pubblico e poi Gigi D'Alessio, ma nel suo look c'era un dettaglio cozy che non poteva che attirare tutte le attenzioni dei media: per lei niente tacchi a spillo, ha preferito delle comodo pantofole raso terra (naturalmente coordinate all'abito). Non è la prima volta che la conduttrice lo fa, anzi, è un "trucco" che usa regolarmente durante le apparizioni televisive per non ritrovarsi con i piedi doloranti a fine serata. Non a caso, parlando con i fan prima del debutto, ha dichiarato "Spero di non cadere".

Vanessa Incontrada in pantofole nel backstage

Cosa ha indossato Vanessa Incontrada per la prima puntata di Gigi & Vanessa Insieme

Cosa ha indossato Vanessa Incontrada per la prima puntata di Gigi & Vanessa Insieme? Ha puntato sul "sicuro", ovvero l'eleganza senza tempo del total black, colore perfetto per essere chic e glamour in prima serata. Per essere precisi ha indossato un lungo abito a tubino con lo scollo all'americana, un modello fasciante che ha lasciato la schiena nuda, decorato con applicazioni di paillettes sul girocollo e lungo la silhouette. Per completare il tutto ha scelto i tacchi a spillo e degli orecchini a bottone di cristalli scintillanti, esaltati da un raccolto tirato e bon-ton. Per quanto riguarda il make-up, ha scelto dei colori naturali, lasciando trionfare la bellezza semplice che da sempre la contraddistingue.

