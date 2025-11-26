Vanessa Incontrada, dalla tuta al tailleur: la trasformazione sul palco di Vanessa e Gigi Insieme

Vanessa Incontrada è “una di noi”. Per la seconda puntata di Gigi e Vanessa Insieme ha indossato un elegante tailleur ma nel backstage si è mostrata con orgoglio in leggings e sneakers.

Oggi, mercoledì 26 novembre, va in onda la seconda puntata di Gigi e Vanessa Insieme, il nuovo programma di Canale 5 che celebra l'amicizia di Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada. Dopo il trionfo della scorsa settimana, i due sono tornati a intrattenere il pubblico con il loro spettacolo di varietà, accompagnati sempre dalla grande orchestra e da una serie di ospiti speciali, da Gerry Scotti a Lorella Cuccarini, fino ad arrivare a Noemi, Pier Francesco Favino e Biagio Antonacci. La conduttrice, da sempre icona di semplicità e bellezza, ha ancora una volta prova di essere "una di noi": ecco come si è mostrata fuori dal palco.

Vanessa Incontrada in versione cozy prima della diretta

Vanessa Incontrada è una delle donne più amate della tv italiana: arrivata nel nostro paese da giovanissima, fin dagli esordi ha incantato tutti con la sua bellezza, la sua simpatia e il suo sorriso. Nonostante gli anni che passano, la semplicità è ancora la caratteristica che più la contraddistingue. Se nella prima puntata si era mostrata con orgoglio in pantofole prima di salire sul palco, questa volta si è lasciata immortalare in versione cozy durante le prove. Leggings aderenti color sabbia, maglione oversize coordinato e sneakers modello running: Vanessa non ha usato neppure un filo di trucco, completando l'outfit comodo con un raccolto improvvisato e messy. Non va forse in controtendenza rispetto alle star che si mostrano in pubblico solo perfettamente truccate?

Vanessa Incontrada in versione cozy

Cosa ha indossato Vanessa Incontrada per la seconda puntata di Gigi e Vanessa Insieme

Per le registrazioni della seconda puntata di Gigi e Vanessa Insieme la conduttrice ha però messo in atto una vera e propria "trasformazione". Ha lasciato in camerino gli abiti comodi e le sneakers, optando per un sofisticato look in stile mannish. Ha puntato ancora una volta sull'eleganza senza tempo del nero, sfoggiando un tailleur dal taglio classico con giacca avvitata monopetto e pantaloni palazzo, entrambi gessati. Per completare il tutto ha scelto un top con scollo a V coordinato e una cintura di pelle che le ha segnato il punto vita. Niente capelli sciolti, anche in questa occasione ha scelto un raccolto (ma decisamente più ordinato di quello del backstage). Ancora una volta si è confermata una vera e propria regina di semplicità e bellezza.