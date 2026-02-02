Vanessa Incontrada brilla per il gran finale di Zelig 30 (ma non rinuncia a cravatta e camicia)

Oggi va in onda l’ultima puntata di Zelig 30 e per l’occasione la conduttrice Vanessa Incontrada ha cambiato stile: ecco cosa ha indossato.

Oggi, 2 febbraio 2025, va in onda la puntata finale di Zelig 30, l'edizione speciale dello show comico che ha compiuto 30 anni. A condurlo non poteva che essere la storica coppia formata da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, che ad anni dal debutto alla fine degli anni '90 si sono ritrovati sul palco che li ha visti esordire fianco a fianco. La presentatrice, in particolare, è riuscita a incantare i fan con la sua bellezza solare e con la sua eleganza senza tempo e non ha deluso le loro aspettative neppure per l'ultimo appuntamento: ecco cosa ha indossato per l'occasione.

Chi ha vestito Vanessa Incontrada nell'ultima puntata di Zelig 30

Nelle scorse settimane Vanessa Incontrada aveva spaziato tra slip dress gioiello, maxi sirene total red e lunghi abiti nude, rimanendo fedele allo stile chic e glamour che da sempre la contraddistingue. Per il gran finale di Zelig 30 ha pensato bene di rivoluzionare il suo look. Seguita dalla stylist Gaia Fraschini (che si occupa del suo guardaroba televisivo ormai da anni), si è affidata ancora una volta ad Antonio Riva, stilista che ha realizzato per lei un lungo abito scintillante che ha mixato un mood romantico da vera e propria principessa con il trend mannish che va tanto di moda. Il maxi dress, infatti, ha una lunga gonna a sirena tempestata di paillettes nere, mentre il bustier è una camicia bianca senza maniche arricchita da una cravatta nera.

Vanessa Incontrada nell’ultima puntata di Zelig

Vanessa Incontrada segue il trend dei wet hair

Per completare il tutto Vanessa Incontrada non ha rinunciato ai vertiginosi tacchi a spillo e al tocco scintillante con degli orecchini di cristallo. A fare la differenza è stata l'acconciatura: da qualche settimana la conduttrice ci ha dato un taglio ma, almeno fino ad ora, aveva sempre puntato su pieghe vaporose e ondulate oppure su raccolti tiratissimi. Per l'ultima puntata di Zelig 30, invece, ha pensato bene di seguire il trend dei wet hair, tirando la chioma all'indietro e ricoprendola di gel, dando così vita al popolare effetto bagnato. Insomma, Vanessa non ha rivali in fatto di stile: nonostante il tempo che passa, continua a essere un'indiscussa icona fashion.

Leggi anche Vanessa Incontrada a Zelig 30 dice no ai tacchi: nella seconda puntata balla a piedi nudi sul palco