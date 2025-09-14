Il ritorno dei collant di pizzo: Elodie ai TIM Music Awards 2025 lancia il trend dell’autunno 2025

Elodie è stata una delle grandi protagoniste dei TIM Music Awards 2025, sul cui palco è apparsa sensuale e glamour in total white. In quanti hanno notato i suoi collant di pizzo, destinati a diventare il must del prossimo autunno?

Ieri è andato in onda su Rai 1 il secondo appuntamento con i TIM Music Awards 2025, lo show musicale condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada che ogni anno premia gli artisti che hanno avuto più successo durante la bella stagione. Tra le numerose star che si sono esibite all'Arena di Verona non poteva mancare Elodie, una delle indiscusse protagoniste dell'estate 2025, che in questa occasione ha riproposto il successo sanremese, Dimenticarsi alle 7, aggiudicandosi il Premio oro con l'album Mi Ami Mi Odi. Presentata come "la prima donna nella storia ad aver conquistato lo stadio Maradona di Napoli", ha trasformato il suo arrivo in una vera e propria sfilata. Partita dal backstage, ha incantato tutti con la sua falcata, sfoggiando un meraviglioso look da diva in pizzo total white: ecco qual è il trend tutto da imitare che di sicuro spopolerà in autunno.

Il look di pizzo di Elodie ai TIM Music Awards 2025

Elodie riesce a rendere iconica ogni sua apparizione pubblica e ne ha data l'ennesima prova ai TIM Music Awards andati in onda ieri sera. Ha ormai detto addio ai bikini micro e ai mini dress dell'estate, ora è tornata a ricoprire i panni della diva, mixando alla perfezione eleganza, sensualità e glamour.

Elodie ai TIM Music Awards 2025

Seguita dalla stylist Giulia Cova, ha puntato tutto su un look della collezione Primavera/Estate 2025 di Giuseppe Di Morabito. A dominare è stato il pizzo total white: la cantante ha infatti abbinato un bustier steccato e strapless a una gonna asimmetrica con maxi spacco laterale e a un paio di guanti al gomito, tutti in tessuto trasparente e ricamato. A fare la differenza è stato un accessorio in particolare: i collant coordinati, dunque sempre in pizzo bianco, destinati a diventare il must della prossima stagione.

Elodie in Giuseppe Di Morabito

Come abbinare i collant di pizzo in autunno

Ricordate i collant di pizzo che hanno spopolato intorno al 2010? A quanto pare sono tornati ed è stata proprio Elodie a rilanciare il trend, proponendo un look tutto da imitare. Sensuali, versatili e glamour, le calze di pizzo sono perfette per coloro che vogliono aggiungere un tocco frizzante e originale alla uggiosa stagione autunnale.

Elodie con i collant di pizzo

Possono essere indossate di sera, magari con tubini fascianti e tacchi a spillo, così da rendere iper femminile un outfit, ma sono l'ideale anche per il giorno con abiti felpa o shorts grintosi. Possono essere bon-ton, romantici e provocanti ma anche rock e goth: a seconda dell'abbinamento i collant di pizzo rivelano una loro diversa anima. Cosa dire in fatto di colori? Il nero rimane un must senza tempo ma a lui si affiancano anche dei toni più vitaminici, dal bianco al viola, fino ad arrivare al rosso e al bordeaux. In quante prenderanno ispirazione da Elodie per dare il via all'autunno con stile?