Vanessa Incontrada regina glamour dei Tim Music Awards col look total black scintillante

La conduttrice è tornata ancora sul palco dei Tim Music Awards: look classic chic per la prima serata, all’insegna dell’intramontabile nero.
A cura di Giusy Dente
Vanessa Incontrada e Carlo Conti

I Tim Music Awards sono un appuntamento fisso nei palinsesti Rai di fine estate. La nuova edizione ha debuttato venerdì 12 settembre, con bis in programma stasera, 13 settembre. La serata è una vera e propria festa dedicata alla musica e agli artisti del momento, ospitati sul palco dell'Arena di Verona. Questa è la diciannovesima edizione dello show, che ha registrato il tutto esaurito da mesi. Nella scaletta dei due concerti tantissimi nomi di spicco dell'attuale panorama musicale: Elodie, Laura Pausini, Rose Villain, Bresh, Max Pezzali e tantissimi altri. Alla conduzione una coppia ormai consolidatissima: quella composta da vanessa Incontrada e Carlo Conti.

Il look di Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada è un volto da anni associato allo show: dal 2011 non ha mancato una sola edizione e sempre in coppia col collega Carlo Conti, da allora a oggi. La conduttrice per salire sul palco dei Tim Music Awards 2025 ha scelto un look elegante che rispecchia moltissimo il suo stile. È una donna discreta che non ama particolarmente gli eccessi e gli outfit vistosi, eccentrici. Il suo guardaroba da palcoscenico è fatto soprattutto di capi basic, ma abbinati sempre con un tocco chic e raffinato. I suoi abbinamenti più gettonati sono gonna a matita e blusa, oppure tailleur con giacca, pantaloni e camicia.

Vanessa Incontrada e Carlo Conti

Un altro capo must che la caratterizza è il tubino: i modelli aderenti e fascianti sono quelli che ama di più, sia in total black che a fantasia. Insomma, la conduttrice non si smentisce mai in quanto a femminilità. Anche stavolta ha puntato su un look in linea con quelli a cui il pubblico è abituato. Si è affidata all'intramontabile total black, optando per una camicia lasciata leggermente aperta sul décolleté, fascia in vita e gonna a sirena con effetto sparkling, tempestata di micro cristalli per dare il giusto tocco di luce e il giusto effetto glamour. È lei la regina della serata.

