stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Caterina Balivo torna in tv con un nuovo taglio: caschetto ondulato per dare il via a La volta buona

Caterina Balivo ha dato il via a una nuova stagione di La volta buona e lo ha fatto “dandoci un taglio”: ecco l’inedito look sfoggiato dalla conduttrice per il ritorno in tv.
Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora
A cura di Valeria Paglionico
0 CONDIVISIONI
Immagine

Caterina Balivo ha cambiato drasticamente look, lo ha fatto per tornare in tv con una nuova stagione de La volta buona, il programma pomeridiano di Rai 1 che ormai da anni la vede al timone. Che si sia trattata di una scommessa con i fan o semplicemente di un modo per rinnovare la sua immagine, non importa, l'unica cosa certa è che la conduttrice ci ha "dato un taglio" proprio prima della diretta. Ecco le foto della nuova acconciatura sfoggiata negli studi Rai.

Caterina Balivo dal parrucchiere prima della diretta

Ieri è stata una giornata speciale per Caterina Balivo e non solo perché è tornata in tv dopo le vacanze: per dare il via alla terza edizione de La volta buona ha pensato bene di aggiungere una piccola novità nella sua immagine. Qualche giorno fa aveva lanciato un sondaggio, chiedendo ai fan se dovesse o meno tagliare i capelli per l'inizio della stagione televisiva, la risposta?

Caterina Balivo dal parrucchiere
Caterina Balivo dal parrucchiere

Il popolo del web ha parlato chiaro, spingendo la conduttrice a cambiare look e a dire addio alla chioma lunga fino al décolleté. Immortalatasi del backstage poco prima della diretta, si è mostrata non poco impaurita mentre era tra le "grinfie" del parrucchiere che le eliminava le punte rovinate. Sebbene abbia provato a "ribellarsi", alla fine lo ha fatto davvero.

Leggi anche
Diletta Leotta cambia look: anticipa l'autunno con le extension
Caterina Balivo dal parrucchiere
Caterina Balivo dal parrucchiere

Il nuovo hair look di Caterina Balivo

Solo una volta cominciata la diretta de La volta buona Caterina Balivo ha rivelato il risultato finale, sfoggiando un caschetto dritto e corto che le ha donato un'aura fresca e sbarazzina. Lo ha portato sciolto e mosso con la fila leggermente laterale, mettendo così in risalto il color castano cioccolato (suo colore naturale).

La prima puntata de La volta buona
La prima puntata de La volta buona

Al motto di "Nuova stagione, nuovo taglio", ha poi documentato tutto sui social, ricevendo moltissimi commenti positivi dei followers. Dopo l'iniziale momento di "shock", la prima puntata del programma è poi continuata in totale tranquillità tra un omaggio speciale a Pippo Baudo e una chiacchierata a tu per tu con l'ospite speciale Lucrezia Lante Della Rovere.

Moda e lifestyle
0 CONDIVISIONI
Immagine
Home
Autunno 2025, i colori di tendenza per la casa
Quali sono i trucchi per sfruttare al meglio il freezer
Quali sono i trucchi per sfruttare al meglio il freezer
Addio azzurro e rosa, le stanzette per bambini diventano neutre
Addio azzurro e rosa, le stanzette per bambini diventano neutre
Perché bisogna togliere le scarpe prima di entrare in casa
Perché bisogna togliere le scarpe prima di entrare in casa
Cosa fare ed errori da evitare quando si arreda casa: i consigli dell’interior designer Sarah Balivo
Cosa fare ed errori da evitare quando si arreda casa: i consigli dell’interior designer Sarah Balivo
Gianluca Torre di Casa a Prima Vista: 10 cose da sapere prima di comprare un appartamento
Gianluca Torre di Casa a Prima Vista: 10 cose da sapere prima di comprare un appartamento
Pareti di colori diversi: il Double Drenching è la tendenza da seguire nell'interior design
La rivincita del kitsch: perché nel mondo dell'interior design sta finendo l’era del minimalismo
Il ritorno dei bagni in stile anni '70: i colori must del momento sono il verde avocado e il rosa pesca
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views