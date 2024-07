Margot Robbie incinta, la star di Barbie aspetterebbe il primo figlio dal marito Tom Ackerley

video suggerito

Margot Robbie è incinta. L'attrice, star del film Barbie, aspetta il primo figlio dal marito Tom Ackerley. A farlo sapere il sito americano People, dopo che sui social sono circolate alcune foto della coppia durante una romantica gita sul lago di Como. I due si sono conosciuti nel 2014 sul set del film Suite Francaise e due anni dopo sono convolati ufficialmente a nozze.

Margot Robbie incinta, le foto con il pancione sul Lago di Como

Secondo il noto sito americano, Margot Robbie sarebbe in dolce attesa per la prima volta e sarebbe pronta a costruire una famiglia con il marito Tom Ackerley, sposato nel 2016. A farlo pensare alcune foto della coppia che circolano sui social e che raccontano una giornata trascorsa in Italia, sulle rive del Lago di Como. Negli scatti, la star di Barbie indossa una gonna nera e un crop top bianco, dal quale spunta un pancione. Pancione che, viste le dimensioni, ha fatto subito pensare a una gravidanza in corso per l'attrice, poi confermata da People. I diretti interessati per il momento non hanno commentato le indiscrezioni sul loro conto, preferendo mantenere una certa riservatezza.

La storia d'amore con Tom Ackerley

Margot Robbie e Tom Ackerley si sono incontrati per la prima volta nel 2014 sul set del film Suite Francaise, dove lui era assistente alla regia e lei faceva parte del cast. Per l'attrice la scintilla è stata immediata, ma pensava di non essere ricambiata, come aveva raccontato in un'intervista a Vogue: "Sono sempre stata innamorata di lui, ma pensavo ‘non mi amerà mai'. Mi sono detta ‘non essere stupida e digli che ti piace. E poi è successo".

I due sono sempre stati piuttosto riservati sulla loro storia d'amore, tanto che sui social non avevano annunciato nemmeno il fidanzamento ufficiale. Nel dicembre 2016 sono convolati a nozze con una cerimonia intima a Byron Bay, in Australia, durante la quale sono diventati ufficialmente marito e moglie. E ora, otto anni dopo, sarebbero pronti ad allargare la famiglia.