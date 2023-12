Robert Pattinson e Suki Waterhouse presto sposi, il gossip dopo l’annuncio del primo figlio insieme Stando a quanto riporta People, Robert Pattinson e Suki Waterhouse sono ufficialmente fidanzati e stanno pensando al matrimonio: “Sono fidanzati. Entrambi vogliono sposarsi. Per loro è importante”. Lo scorso novembre, la modella e attrice ha annunciato di essere in dolce attesa per la prima volta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Futuri genitori e presto anche futuri sposi. Stando a quanto riporta People, Robert Pattinson e Suki Waterhouse sono ufficialmente fidanzati e stanno pensando al matrimonio, che entrambi desiderano. Nel frattempo, si stanno preparando ad accogliere il loro primo figlio, dal momento che lo scorso novembre la modella e performer ha confermato di essere in dolce attesa.

Robert Pattinson e Suki Waterhouse pensano alle nozze

"Sono fidanzati. Entrambi vogliono sposarsi. Per loro è importante”, ha fatto sapere una fonte al sito americano People. I due, quindi, sono ufficialmente fidanzati e prossimi al matrimonio. Un passo importante per la coppia, che si vociferava già da qualche giorno, quando la futura mamma era stata vista passeggiare per le strade di Londra con un anello di diamanti sull'anulare sinistro. Ora arriva una ulteriore conferma dal sito: "Sono incredibilmente felici ed emozionati per il loro futuro insieme come coppia e famiglia".

L'amore tra la coppia

La coppia ha una relazione dal 2018, da quando Pattinson ha chius la sua storia con la collega di set Kristen Stewart. Come l’attore, anche Suki Waterhouse è originaria di Londra, ha 31 anni ed è una modella di successo. Ha sfilato per importanti riviste di moda e calcato passerelle internazionali. Per quanto riguarda la sua carriera da attrice, ha recitato nel film di Woody Allen Un giorno di pioggia a New York e ha avuto ruolo in The Bad Batch e in Scrivimi ancora. Il suo lavoro più recente è Daisy Jones and the Six di Amazon Prime Video in cui ha interpretato la tastierista Karen Sirko. I due sono da sempre piuttosto riservati sulla loro vita privata e poco presenti sui social. Sono usciti allo scoperto sono nel 2022 e hanno partecipato per la prima volta al Met Gala insieme a inizio del 2023. Poi l'annuncio della gravidanza lo scorso novembre, in occasione del Corona Capital Festival in Messico.