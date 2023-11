Robert Pattinson papà per la prima volta, la fidanzata Suki Waterhouse è incinta A dare la notizia della gravidanza è la modella britannica, 31 anni, sul palco di un Festival. Mostra le forme arrotondate e ironizza, annunciando pubblicamente l’arrivo del bebè. Ancora nessun commento dal riservatissimo Pattinson, 37 anni, che presto diventerà padre per la prima volta. I due fanno coppia dal 2018.

A cura di Giulia Turco

(Foto Getty)

Robert Pattinson sta per diventare padre del suo primo figlio. La sua fidanzata Suki Waterhouse è incinta e a rivelarlo è stata lei stessa sul palco del Corona Capital Festival, che si è tenuto in Messico domenica 19 novembre.

Suki Waterhouse annuncia la gravidanza sul palco

“Ho pensato di indossare un abito glitterato per distrarvi da qualche altra cosa che sta succedendo”, ha detto al microfono la modella e performer britannica, 31 anni, salita sul palco del Festival per esibirsi davanti ad una folla di persone in visibilio per la notizia. “Non sono proprio sicura che stia funzionando”, ha proseguito ironica, in un video condiviso da qualche fan via X. In effetti l’abito succinto, per quanto scintillante, lascia intravedere le forme delle gravidanza in maniera decisamente chiara. Le voci su un bebè in arrivo per lei e il compagno Pattinson circolavano già da qualche mese, ma fino ad ora hanno preferito mantenere segreta la notizia. La modella e attrice non ha commentato ulteriormente la gravidanza, una volta scesa dal palco, così come non è ancora arrivato alcun commento da parte del futuro papà, attore britannico, 37 anni, e idolo di una generazione.

La storia d’amore tra Robert Pattinson e Suki Waterhouse

La coppia, riservatissima sul piano provato, ha una relazione dal 2018, da quando Pattinson ha chiuso per sempre la sua storia con la collega di set Kristen Stewart. Come l’attore anche Suki Waterhouse è originaria di Londra, ha 31 anni ed è una modella di successo. Ha sfilato per importanti riviste di moda e calcato passerelle internazionali. Come attrice ha recitato nel film di Woody Allen Un giorno di pioggia a New York, ha avuto un ruolo in The Bad Batch e in Scrivimi ancora. Il suo lavoro più recente è Daisy Jones and the Six di Amazon Prime Video in cui ha interpretato la tastierista Karen Sirko. Poco presenti sui social come coppia, lei e Pattinson sono usciti allo scoperto solo nel 2022 e hanno partecipato per la prima volta al Met Gala insieme ad inizio del 2023.