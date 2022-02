Chi è Suki Waterhouse, la fidanzata di Robert Pattinson dopo Kristen Stewart Suki Waterhouse è la bellissima modella londinese fidanzata con Robert Pattinson dal 2018, dopo la fine della storia con Kristen Stewart. 30 anni, modella e attrice, Suki ha alle spalle diversi ruoli nel cinema e ha sfilato per importanti brand internazionali da Balenciaga a Mio Miu.

A cura di Giulia Turco

Suki Waterhouse è la modella e attrice britannica che ha rubato il cuore a Robert Pattinson. Fidanzata con l’attore dal 2018, la modella ha preso il posto di Kristen Stewart facendo breccia nel cuore del nuovo Batman. Suki ha a 30 anni e come Pattinson è di origine londinese. Ha alle spalle un ricco curriculum nel cinema, ma al tempo stesso si fa spazio tra le passerelle e le più importanti riviste di moda.

(Suki Waterhouse, foto Instagram).

Chi è Suki Waterhouse, la fidanzata di Robert Pattinson, modella e attrice

Suki Waterhouse è nata il 5 gennaio 1992, dunque ha da poco compiuto 30 anni. È originaria di Hammersmith, quartiere di Londra. Il suo ultimo ruolo al cinema risale al 2019, quando ha recitato nel film di Woody Allen Un giorno di pioggia a New York. Degna di nota anche la sua partecipazione in The Bad Batch con Keanu Reeves, ma anche in Scrivimi ancora nel 2014 e Zombie nel 2016. Ha avuto un ruolo in The Divergent Series: Insurgent nel 2015 e più recentemente in Pokémon: Detective Pikachu. Per quanto riguarda la tv, ricordiamo alcune sue apparizioni nelle serie Materio Girl (2010), The White Princess (2017) e Into the Dark (2018). Suki non si lascia scappare occasioni nemmeno nel mondo della moda, dove è rappresentata dalla prestigiosa agenzia NEXT Model Management. Ha posato per diverse copertine importanti da Vogue a Marie Claire, Elle, Glamour. Ha sfilato per marchi importanti dell'alta moda come Burberry, Alexander Wang, Miu Miu e Balenciaga.

(Suki Waterhouse, foto Instagram).

Robert Pattinson e Suki Waterhouse, una storia d'amore lontana dai riflettori

La modella e Robert Pattinson si frequentano dal 2018, ma sono da sempre molto riservati sul loro rapporto. Nel 2021 un insider aveva rivelato che i due stavano per fare il grande passo del matrimonio, ma successivamente E! News ha smentito la notizia: "Sia Robert che Suki sono molto innamorati l'uno dell'altra, ma per adesso non hanno intenzione di convolare a nozze". Sembra che la coppia trascorra molto tempo a New York, visto che lo scorso dicembre è stata pizzicata durante una passeggiata romantica nella Grande Mela. Tuttavia dal 2018 Pattinson si sarebbe stabilizzato a Londra, dove vive anche Suki. Appena un anno prima finiva la relazione con Kristen Stewart, che nel 2017 ha fatto coming out. Su Instagram @sukiwaterhouse è piuttosto discreta, posta pochi contenuti di coppia, per lo più immagini di lavoro.