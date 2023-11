David Guetta diventerà padre per la terza volta, la compagna Jessica Ledon è incinta David Guetta diventerà papà per la terza volta. La compagna Jessica Ledon è incinta e presto accoglieranno il loro primo bebè. Per l’artista si tratta del terzo figlio, dopo i due avuti dalla precedente relazione con Cathy Guetta, Tim-Elvis e Angie.

A cura di Elisabetta Murina

David Guetta presto papà tris. Il noto dj e la compagna Jessica Ledon, insieme da 10 anni, accoglieranno presto in famiglia il loro primo bebè. Per l'artista si tratta del terzo figlio, dopo i due avuti dalla precedente relazione con Cathy Guetta, Tim-Elivs e Angie.

L'annuncio della gravidanza

La coppia ha deciso di dare la bella notizia ai fan in occasione dei Latin Grammy Awards, che si sono tenuti a Siviglia lo scorso giovedì. Jessica Ledon si è mostrata sul red carpet con un vestito aderente che metteva in risalto un pancino piuttosto sospetto. Sospetto poco dopo confermato dallo stesso David Guetta che, nel mettersi in posa davanti ai flash dei fotografi, ha accarezzato la pancia della compagna dando l'ufficialità della gravidanza. Alcuni scatti del momento sono stati condivisi su Instagram dai futuri genitori, scrivendo con un pizzico di ironia: "Abbiamo una grande notizia per voi! L'uscita più importante dell'anno".

L'amore tra Jessica Ledon e David Guetta

Jessica Ledon e David Guetta sono una coppia da dieci anni, anche se hanno scelto di rendere ufficiale la relazione nel febbraio 2016. Il loro primo incontro è avvenuto quando lui era in tour come dj mentre lei lavorava come modella e attrice. Nata a Cuba e cresciuta a Miami, Jessica Ledon è diventata nota grazie alla partecipazione al reality Model Latina nel 2010, un concorso per modelle latinoamericane. Poi ha iniziato la sua carriera sempre come modella e attrice. Per il noto dj, 56 anni, la relazione è arrivata dopo la fine del matrimonio con Cathy Guetta, da cui ha avuto due figli, Tim-Elvis e Angie, nati rispettivamente nel 2004 e nel 2007. I due hanno divorziato nel 2014 dopo 22 anni di matrimonio.