Jennifer Lopez avvistata con i tre figli di Ben Affleck: "Vuole mantenere un rapporto nonostante la crisi" Nonostante Jennifer Lopez e Ben Affelck siano ormai prossimi al divorzio, l'attrice non vuole rinunciare al suo ruolo di matrigna. La star è stata vista far visita a Violet, Fin e Samuel, figli dell'attore, nella sua casa. "Solo perché non sta con Ben non significa che non le importi dei suoi figli", fa sapere RadarOnline.

A cura di Elisabetta Murina

Jennifer Lopez continua a trascorrere del tempo con i figli di Ben Affleck. Nonostante siano ormai prossimi al divorzio, l'attrice non rinuncia al suo ruolo di ‘matrigna' ed è andata a fare visita a Violet, Fin e Samuel. I tre ragazzi, rispettivamente 18, 15 e 12 anni, sono nati dal precedente legame dell'attore con Jennifer Garner. A farlo sapere il sito RadarOnline, che ha avvistato la star durante la visita.

Jennifer Lopez non rinuncia al rapporto con i figli di Affleck

Nella giornata di domenica 11 agosto, il sito americano ha avvistato JLO mentre faceva visita all'appartamento di Ben Affleck a Brentwood. Non si tratta di una riconciliazione tra i due, ma di un incontro avvenuto quasi per caso. L'attrice infatti era andata a trovare i tre figli dell'attore, Violet, Fin e Samuel, per trascorrere del tempo con loro. Nonostante i rapporti con Affleck siano ai ferri corti, non vuole rinunciare al suo ruolo da ‘matrigna' e vuole prendersi cura dei ragazzi come ha sempre fatto. "Solo perché non sta con Ben non significa che non le importi dei suoi figli", ha fatto sapere una fonte a People. In particolare, la star sta cercando di vederli il più possibile prima che ricomincino la scuola: "L'anno scorso ha trascorso mesi a cercare la casa perfetta per la loro famiglia allargata. Ora che è tornata a Los Angeles vuole trascorrere del tempo di qualità con loro prima che la scuola riprenda e Violet parta per il college."

I Bennifer ormai vicini al divorzio

Se JLO vuole a tutti i costi conservare il rapporto con i figli di Affleck, per quello con il marito non ci sarebbe ormai più nulla da fare. Le voci di divorzio tra i Bennifer sono sempre più concrete, tanto che i due sarebbero pronti ad annunciare la fine del loro matrimonio e pare che già da tempo non si parlino nemmeno più. Stando a quanto ha fatto sapere una fonte a Page Six, Lopez sarebbe "furiosa" e "umiliata" con il marito, oltre al fatto che non si aspettava il matrimonio prendesse questa piega: "Lui l'ha umiliata perché lei ha fatto un gran parlare del fatto che lui sia l'amore della sua vita. Si sono appena sposati due anni fa. Questo è una specie di record, non sono dei ragazzini".