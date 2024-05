L’attore di Chicago Fire Taylor Kinney si è sposato: le nozze con Ashley Cruger dopo Lady Gaga

video suggerito

A cura di Gaia Martino

L'attore di Chicago Fire ed ex compagno di Lady Gaga, Taylor Kinney ha sposato la modella Ashley Cruger lo scorso 30 aprile, ma la notizia è stata resa pubblica soltanto oggi da People.com. Una persona vicina alla coppia ha rivelato alcuni dettagli sulle nozze, le prime per l'attore che nel 2016 chiuse la storia con Lady Gaga nonostante la proposta di matrimonio.

Le nozze di Taylor Kinney e Ashley Cruger

Taylor Kinney e Ashley Cruger dopo due anni di fidanzamento si sono giurati amore eterno lo scorso 30 aprile con una cerimonia intima e privata a Chicago, dove l'attore ha da poco terminato le riprese di un film, scrive People.

Taylor Kinney e Ashley Cruger (foto Instagram)

Uscirono allo scoperto nel 2022 su Instagram con una foto che attestava la loro relazione prima di presentarsi insieme a un evento di beneficenza nello Utah. Potrebbero essersi conosciuti sul set di Chicago Fire. La modella è apparsa infatti in una puntata della stagione 11 come comparsa nel bar preferito dei vigili del fuoco, protagonisti della serie tv americana di successo. Potrebbe avere così rubato il cuore dell'attore che, dopo la fine della storia con Lady Gaga, non ha mai fatto trapelare informazioni sulla sua vita privata.

La rottura con Lady Gaga a un passo dalle nozze

Taylor Kinney prima di conoscere Ashley Cruger ha vissuto una intensa storia d'amore con Lady Gaga alla quale chiese di sposarlo. Il colpo di fulmine scoccò nel 2011 sul set del videoclip dell'artista You and I: nel 2015, nel giorno di San Valentino, arrivò la proposta di matrimonio. "Mi ha dato il suo cuore e io ho detto sì" scrisse lei a corredo di una foto dell'anello di diamanti ricevuto in regalo. Le nozze tanto attese, però, non sono mai arrivate. Nel 2016 lei comunicò la decisione, presa in comune, di prendersi una pausa: "Abbiamo sempre creduto di essere anime gemelle. Proprio come tutte le coppie abbiamo alti e bassi, e abbiamo deciso di prenderci una pausa", scrisse. La pausa si trasformò in un allontanamento definitivo.