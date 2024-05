Harry Styles e Taylor Russell si sono lasciati: “Si stanno prendendo un po’ di tempo separati”

video suggerito

Harry Styles e Taylor Russell si sono lasciati. A farlo sapere è il sito inglese The Sun. La coppia avrebbe rotto dopo un periodo difficile vissuto in seguito a un viaggio in Giappone. Le voci sul loro conto, però, sarebbero iniziate a circolare quando lo scorso 6 maggio l'attrice si è presentata da sola sul red carpet del Met Gala.

Harry Styles e Taylor Russell si sono lasciati: cosa è successo

Stando a quanto riporta il The Sun, il cantante e l'attrice si sono lasciati dopo più di un anno di relazione. Una notizia che avrebbe piuttosto sconvolto i fan della coppia, che non si aspettavano minimamente una rottura. Il loro amore sarebbe arrivato al capolinea dopo un viaggio in Giappone, fatto lo scorso aprile, durante il quale erano stati avvistati nella metropolitana di Tokyo. A ulteriore conferma il Met Gala dello scorso 6 maggio, dove l'attrice si è presentata da sola, senza il fidanzato, che invece in passato l'ha sempre accompagnata in occasioni come quella. "Hanno concluso la loro relazione, si stanno prendendo un pò di tempo separati", ha fatto sapere una fonte al The Sun. E, infatti, il cantante è stato avvistato per le strade di Londra mentre passeggiava da solo, con un "aspetto cupo", come è stato descritto. Per il momento i diretti interessati non anno nè confermato né smentito la notizia.

L'amore tra Harry Styles e Taylor Russell

Le voci sulla frequentazione tra Harry Styles e Tatlor Russell sono iniziate o scorso giugno, quando i due sono stati avvistati insieme a Londra da alcuni fan, durante una passeggiata mano nella mano. Poi le prove sono diventate sempre più presenti, tanto che l'attrice avrebbe iniziato ad accompagnare il cantante in diverse tappe del suo tour. Dopo le prime foto, i due erano stati visti ancora insieme, confermando a tutti gli effetti la loro relazione, che sarebbe durata circa un anno.