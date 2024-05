The Idea of You ispirato alla storia tra Harry Styles e Olivia Wilde: cosa c’è di vero

video suggerito

The Idea of You è la rom-com del momento. Il film con Anne Hathaway e Nicolas Galitzine, disponibile su Prime Video, si sta lasciando guardare anche grazie al fatto che serpeggia la teoria che il film sia ispirato alla vera storia d'amore tra Harry Styles e Olivia Wilde. Basato sul libro omonimo di Robinne Lee del 2017, che racconta la storia d'amore tra due persone che hanno una forte differenza d'età: tra una mamma divorziata e una giovane popstar, il film è tra i più visti sulla piattaforma al momento.

I paragoni con la storia vera di Harry Styles

Perché il film ha lasciato che si sviluppasse un paragone con la storia di Harry Styles? Per le parole della scrittrice che ha scritto l'opera da cui il film è tratto e per il fatto che il protagonista, interpretato da Nicolas Galitzine, faccia parte di una boy band, proprio come è stato per il cantante oggi solista. Ad ogni modo, proprio Anne Hathaway ha negato questa possibilità in una intervista a Extra: "Assolutamente no. Il film parla di cosa serve per riprendersi dopo un amore fallito. Il mio è un personaggio che si è trovato con il cuore completamente distrutto dal suo ex marito. Ha cresciuto un figlio meraviglioso, costruito un'attività, poi quando il marito le fa questa cosa terribile, deve chiedersi se è mai stata amata per davvero".

La scrittrice ha ammesso di essersi ispirata a Harry Styles

Anne Hathaway interpreta il personaggio di Solène Marchand che, come nel libro, porta sua figlia al Coachella Music Festival per vedere la famosa boy band, August Moon fino ad innamorarsi del cantante Hayes Campbell. Anche Robinne Lee ha confermato che il suo Hayes Campbell è ispirato a Harry Styles, ma il libro non è in alcun modo un libro sulla star che si è affermata con i One Direction:

"The Idea of You" non poteva essere un libro su Harry Styles, ma la storia di una donna che si avvicina ai 40 anni e che si riappropria della sua sessualità e riscopre sé stessa, proprio nel momento in cui la società tradizionalmente le esclude come desiderabili, valide e complete.

Tuttavia, l'autrice ha ammesso che Hayes è stato immaginato come un mix tra il principe Harry e lo stesso Harry Styles, che in un certo periodo della vita ha frequentato donne più grandi, come appunto Olivia Wilde, ma questa storia è molto diversa dalla loro.