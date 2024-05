video suggerito

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi si sono sposati: matrimonio segreto per le star di Stranger Things La star di Stranger Things e il figlio di Jon Bonjovi sono finalmente marito e moglie: cerimonia privata e in gran segreto negli Hamptons, la meta estiva dei vip.

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi sono finalmente marito e moglie. Il matrimonio si è celebrato in gran segreto lo scorso fine settimana. La stella di Stranger Things, 20 anni, e il modello americano, figlio di Jon Bon Jovi, sono stati sorpresi negli Hamptons, venerdì 24 maggio. Stando a quanto riportato dai principali magazine di gossip a stelle e strisce, i due avrebbero celebrato il matrimonio alla presenza dei genitori di Bongiovi, Jon Bon Jovi e Dorothea Bongiovi, e ai genitori della star di Stranger Things.

"È stata una cerimonia molto semplice"

Secondo quanto riportato dal Sun, il matrimonio di Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi si è celebrato in una "cerimonia molto semplice e romantica con i loro familiari più stretti mentre si scambiavano le promesse". Secondo quanto si apprende, la coppia starebbe anche pianificando una cerimonia più grande, aperta anche agli amici e ai colleghi.

Il fidanzamento ufficiale ad aprile 2023

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi si sono fidanzati ufficialmente ad aprile 2023, ma i due hanno cominciato una relazione nel giugno 2021, quando in quello stesso periodo condivisero un selfie. Millie Bobby Brown aveva dichiarato a Wired nel 2022: "Siamo prima stati amici per un po', poi ci siamo innamorati". L'11 aprile del 2023 è stata proprio la Brown ad annunciare il fidanzamento della coppia su Instagram con una foto in bianco e nero di lei e del suo futuro marito, che ha accompagnato con una frase di una canzone di Taylor Swift, "Lover": "Ti ho amato per tre estati ora, tesoro, e le voglio tutte". Il tutto, ovviamente, fu corredato dal brillocco: un anello di fidanzamento con solitario da 4 carati, un modello con taglio a cuscino incastonato su una fascia lucida che, considerata la grandezza del diamante, avrebbe un valore di circa 250mila dollari.