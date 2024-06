video suggerito

Mariano Di Vaio: "Tornai da solo dal viaggio di nozze. Per una foto con Jennifer Lopez finii sui giornali" Ospiti di Mamma Dilettante, Mariano Di Vaio e la moglie Eleonora Brunacci hanno parlato della loto famiglia (sono genitori di tre maschi e una femmina), della carriera e di quella volta in cui l'imprenditore conobbe Jennifer Lopez a una festa.

A cura di Elisabetta Murina

Mariano Di Vaio e Eleonora Brunacci si sono raccontati nel pdocoast di Diletta Leotta. Ospiti di Mamma Dilettante, l'imprenditore e influencer e la moglie hanno parlato della loro storia d'amore, che dura da più di 20 anni, e dell'essere genitori di quattro figli: Nathan Leone, Leonardo Liam, Filiberto Noah e Mia Annabelle, nati rispettivamente nel 2016, 2018, 2019 e 2022.

L'incontro con Jennifer Lopez e il viaggio di nozze

Mariano Di Vaio e Eleonora Brunacci sono sposati da 13 anni. Genitori di quattro figli, tre maschi e una femmina, hanno celebrato il loro matrimonio nel Castello di Procopio, alla presenza di quasi 500 invitati. Dopo sono partiti per il viaggio di nozze a Cuba, dal quale però sono tornati separati. Il motivo è una chiamata particolare ricevuta da Di Vaio, al quale non ha potuto dire di no, anche su incoraggiamento della moglie:

Mi scrive Olivier Rousteing, designer di Balmain e mio amico, dicendomi che dopodomani avrebbe festeggiato 30 anni a Los Angeles.Io ci andai e mia moglie tornò in Italia da sola. Lei stessa mi incoraggiò a non perdermi quell'occasione.

Durante quella festa, l'influencer conobbe Jennifer Lopez e scattò con lei una foto, che in breve fece il giro dei social e alimentò i gossip:

Eravamo a casa di Dr.Dre, sulla collina di Los Angeles. Eravamo circa una 40ina di persone, tra cui Justin Bieber, Justin Timberlake e Jennifer Lopez. Mi avvicino per chiederle una foto e lei mi risponde ‘Oh, you are Mario'. Mi conosceva e il suo coreografo mi propose di fare un video con lei, che rifiutai. La foto finì su tutti i giornali però, ne sono uscite di tutti i colori.

Riguardo all'accaduto, Eleonora Brunacci ha rivelato di non essere mai stata gelosa del marito e di fidarsi completamente di lui: "Se c'è fiducia alla base, non c'è da preoccuparsi. Sono convinta che se costringi una persona a non fare una cosa, la farà anche peggio".

La famiglia Brunacci- Di Vaio

Oggi la coppia vive in Umbria e sta facendo crescere i quattro figli a contatto con la natura. Una decisione di cui sono sempre più convinti, anche visto il passato di Di Vaio. Originario di Perugia, ha lasciato la sua città a 18 anni per costruirsi una carriera e inseguire il suo sogno, prima a Londra e poi a New York, nonostante la sua famiglia non fosse completamente d'accordo:

Me ne andai di casa a 18 anni, andai a studiare recitazione a Londra. Mio padre non mi salutò in aeroporto. Una volta lì, misi da parte i soldi per andare a New York e vinsi una borsa di studio alla New York Film Academy. Nel mentre aprii questo blog di moda e cinema, che creò interesse.

Eleonora Brunacci, invece, inizialmente lavorava in uno studio di avvocati, mentre ora collabora con il marito. Tra loro, all'epoca del primo incontro, non fu un colpo di fulmine, tanto che si fidanzarono dopo 9 mesi. Poi arrivò il primo figlio nel 2018: "Non lo abbiamo cercato, eravamo all'arrembaggio con la casa nuova, dove ci stavamo trasferendo e dove viviamo oggi". Se un domani i figli volessero fare la stessa carriera del padre, Brunacci confessa come reagirebbe: "Da mamma, mi metterebbe in pensiero, però allo stesso tempo glielo lascerei fare".