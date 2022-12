Prada, Andrea Guerra è il nuovo amministratore delegato. La stilista: “Un passaggio fondamentale” Il gruppo Prada ha annunciato ufficialmente che a partire dal 26 gennaio Andrea Guerra ricoprirà il ruolo di ad, preparando il terreno per la prossima generazione.

A cura di Beatrice Manca

Andrea Guerra sarà il nuovo amministratore delegato di Prada. La notizia non arriva di sorpresa (era già stata anticipata da fonti vicine al brand) ma ora è ufficiale. Il gruppo Prada ha annunciato con un comunicato stampa che a partire dal 26 gennaio 2023 l'ex manager di Luxottica ricoprirà il ruolo di amministratore delegato nella casa di moda milanese, con lo scopo di favorire un passaggio di testimone da Patrizio Bertelli al figlio Lorenzo, il futuro della Maison.

La stilista Miuccia Prada con il marito Patrizio Bertelli

I cambiamenti del gruppo Prada

Il 2023 si preannuncia un anno di cambiamenti in casa Prada: la stilista Miuccia Prada manterrà l’incarico di Consigliere di Amministrazione e di Direttore Creativo di Miu Miu e Prada. Nella gestione della sua linea omonima sarà sempre affiancata dallo stilista Raf Simons, che ha recentemente chiuso il suo brand. Durante l’Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del bilancio 2022 invece Patrizio Bertelli verrà proposto come Presidente del consiglio di amministrazione, mentre Paolo Zannoni come vicepresidente esecutivo e Presidente di Prada Holding S.p.A. Il nuovo assetto spianerà la strada a un importante passaggio di testimone: come anticipato, sarà Lorenzo Bertelli, figlio della stilista e del marito Patrizio Bertelli, a guidare il futuro di Prada.

Andrea Guerra (courtesy of Prada)

Lorenzo Bertelli verso la leadership del gruppo

In questa transizione è fondamentale l'arrivo di Andrea Guerra, ex ad di Luxottica e ex presidente esecutivo di Eataly. Il manager 57enne all'inizio del 2022 aveva lasciato il colosso del lusso LVMH, dove guidava la divisione dedicata ad hotel e ospitalità. “È un passaggio fondamentale che abbiamo deciso di intraprendere, nel pieno della nostra attività – hanno spiegato Miuccia Prada e Patrizio Bertelli in una nota stampa – per poter contribuire maggiormente all’evoluzione del Gruppo Prada e per facilitare la transizione generazionale, avviando Lorenzo Bertelli ad assumere la leadership del Gruppo".

Lorenzo Bertelli

La stilista ringrazia poi Andrea Guerra per aver condiviso l’obiettivo "di una crescita sostenuta e sostenibile" e prosegue: "Andrea Guerra, con la sua lunga esperienza professionale, ha dimostrato capacità imprenditoriali in società caratterizzate dalla presenza di riferimento della famiglia dei fondatori, integrando la loro cultura con l’evoluzione dell’impresa sui mercati internazionali”.