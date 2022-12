Prada rivoluziona il marchio: Gianfranco D’Attis è il nuovo amministratore delegato del brand Un comunicato di Prada ha annunciato la nomina di Gianfranco D’Attis: un nuovo cambio al vertice a pochi giorni dall’arrivo di Andrea Guerra.

A cura di Beatrice Manca

Tempo di cambiamenti all'interno di casa Prada. Dopo la nomina del manager Andrea Guerra, nuovo amministratore delegato del Gruppo, la Maison ha annunciato l'arrivo di un nuovo Chief Executive Officer per il marchio milanese: Gianfranco D’Attis.

L'annuncio di Prada

Un comunicato stampa del gruppo Prada ha annunciato che, a partire dal 2 gennaio 2023, Gianfranco D’Attis ricoprirà il ruolo di CEO per il brand di moda. Il manager è stato anche presidente di Christian Dior Americas. Vista la sua esperienza nel settore del lusso, spiega la nota, a D'Attis è affidata la responsabilità dello sviluppo strategico del marchio Prada e all'ampliamento sui mercati. Attualmente sono Miuccia Prada e il marito Patrizio Bertelli a ricoprire insieme il ruolo di amministratore delegato ed esecutivo della casa di moda. A partire da gennaio, invece, ci sarà un nuovo assetto nel gruppo: l'ex ad di Luxottica Andrea Guerra come amministratore del Gruppo Prada e Gianfranco D'Attis come CEO del brand.

Chi è Gianfranco D'Attis

Laureato alla Graduate School of Business Administration di Zurigo, Gianfranco D’Attis ha perfezionato gli studi alla Columbia Business School di New York. Nel suo curriculum c'è anche un importante passaggio dalla casa di moda Chloé, prima di un lungo incarico di Christian Dior Americas. Con l'arrivo da Prada si apre una nuova fase per la casa di moda, proiettata al passaggio di consegne per la prossima generazione: Lorenzo Bertello, figlio di Miuccia Prada e delfino della Maison.