Milano Fashion Week P/E 2023: sfilate aperte al pubblico e grandi ritorni, tutte le novità Mostre, feste, anniversari, eventi e grandi debutti: tutto ciò che c’è da sapere sulla prossima Settimana della moda milanese.

A cura di Beatrice Manca

Per il mondo della moda si avvicina la settimana più sfavillante dell'anno: dal 20 al 26 settembre torna la Milano Fashion Week dedicata alle collezioni Donna Primavera/Estate 2023. Il calendario è ricco: 210 appuntamenti, incluse 68 sfilate, 111 presentazioni e 30 eventi. Tante le novità annunciate da Camera Moda durante la conferenza stampa di presentazioni: dai grandi ritorni ai debutti assoluti, fino alla sfilata di Diesel, che apre il suo show al grande pubblico. Mostre, feste e anniversari: tutto ciò che c'è da sapere sulla prossima Settimana della moda.

Le novità nel calendario della Milano Fashion Week

Ad inaugurare i lavori sarà lo stilista sardo Antonio Marras, di recente acquisito dal Gruppo Calzedonia, mentre Laura Biagiotti chiuderà la kermesse prima di lasciare spazio agli eventi digitali. Questa Fashion Week vede innumerevoli debutti: Bally sfila in passerella e debutterà la collaborazione tra Stella Jean e Matty Bivan, stilista inglese supportato da Dolce& Gabbana. Debutto anche per Andrea Incontri alla direzione creativa di Benetton e Maximilian Davis alla direzione creativa di Salvatore Ferragamo. Act N.1 invece trasmetterà la sfilata live sul canale Instagram di Valentino. Il 2022 vedrà due grandi anniversari: Moncler celebra 70 anni di storia, mentre Anteprima ne festeggia 30. Il 26 settembre spazio alle sfilate digitali: debuttano in calendario Mmusomaxwell, Durazzi Milano e Viviers, brand sudafricano lanciato da Lezanne Viviers. Grande attesa anche per Diesel, che apre le porte della sua sfilata al pubblico: oltre agli addetti ai lavori e alle star, infatti, potranno partecipare anche semplici appassionati tramite registrazione online.

Gli eventi della settimana della moda di Milano

Spazio, come sempre, all'arte e alla sostenibilità: il 25 settembre si terranno i Cnmi Sustainable Fashion Awards in collaborazione con la Ethical Fashion Initiative (Efi) delle Nazioni Unite, con il supporto del ministero degli Affari Esteri, Agenzia Ice e Comune di Milano. Anche quest'anno il Teatro Alla Scala celebra la moda sostenibile con una serata speciale, come ha spiegato il presidente di camera Moda Carlo Capasa: "Siamo orgogliosi di presentare un programma ricco di attività e di grande respiro internazionale – ha detto in conferenza stampa – Il programma riflette il nostro impegno verso tematiche di primaria importanza, tra cui la promozione della sostenibilità, il supporto di giovani talenti e la costruzione di una cultura della moda inclusiva". Tra gli eventi da segnare in calendario ci sono le mostre inaugurate a margine della Fashion Week: da non perdere quella dedicata a Richard Avedon a Palazzo Reale, e quella in ricordo di Giovanni Gastel in Via Spiga.