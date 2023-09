Chiara Ferragni alle sfilate milanesi con l’abitino in pelle e i capelli anni ’70 Primo giorno di sfilate, alla Milano Fashion Week. Chiara Ferragni ha preso parte all’attesissimo show di Fendi.

A cura di Giusy Dente

Milano è la capitale della moda in questi giorni, con celebrities che giungeranno da ogni parte del mondo per assistere agli show delle grandi Maison, pronte a portare in passerella le nuove collezioni. L'evento animerà il capoluogo lombardo fino a lunedì 25 settembre con un calendario fitto di appuntamenti. In particolare, sono attesissimi Sabato De Sarno (che debutta alla guida di Gucci) e Tom Ford (che sfila per la prima volta in Italia). Nella prima giornata non poteva mancare Chiara Ferragni, da sempre presenza fissa all'evento.

La prima giornata della MFW

La prima giornata della Milano Fashion Week vede il susseguirsi di sfilate dalle 9.30 del mattino alle 21.00 di sera. Fendi, Roberto Cavalli, Alberta Ferretti, Etro, Diesel: questi alcuni degli show in programma. La sfilata di Fendi è sicuramente uno degli eventi di punta del calendario. La Maison di recente ha fatto parlare per l'indiscrezione su una possibile collaborazione tra il direttore creativo Kim Jones e lo stilista italiano Stefano Pilati.

Chiara Ferragni è da tempo amica del brand, di cui indossa spesso le creazioni ed è presenza fissa alle sfilate. Era presente l'anno scorso (quando ha stupito indossando un gilet sopra un abito da sera) e c'era a febbraio (col cardigan a costine parzialmente sbottonato de i pantaloni cargo, in stile anni Duemila).

Chiara Ferragni alla sfilata di Fendi

Fendi ha fatto sfilare sulla passerella della Milano Fashion Week la nuova collezione, la Spring-Summer 2024. Presente come sempre all'evento anche Chiara Ferragni, che per l'occasione ha sfoggiato un'acconciatura vaporosa e voluminosa. Si tratta di un hair look mosso: le onde esaltano la sua chioma e valorizzano il taglio corto a cui è ormai fedelissima da tempo, con cui ha debuttato al Festival di Sanremo stupendo tutti. "È un'acconciatura ondulata e rimbalzante che mi ricorda gli anni '70" ha commentato su Instagram. Look rosso-nero per lei: maglioncino a costine con colletto leggermente rialzato e abitino di pelle abbinati a cuissard stringati.