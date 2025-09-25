Chiara Ferragni torna alla Milano Fashion Week: cosa ha indossato ai Black Carpet Awards 2025

Chiara Ferragni ha dato ufficialmente il via alla sua Milano Fashion Week: dopo aver preso parte allo show di Missoni, ieri sera è stata tra gli ospiti dei Black Carpet Awards 2025. Cosa ha indossato per l’esclusivo evento di moda?

La Milano Fashion Week non è fatta solo di sfilate ma anche di eventi di moda super glamour, dalle presentazioni agli incontri, fino ad arrivare alle cerimonie di premiazione. È il caso dei Black Carpet Awards: arrivati alla loro terza edizione, celebrano l'eccellenza, la diversità e l'inclusione nell'industria creativa, il tutto onorando i successi delle voci inascoltate della società. Ieri sera si sono tenuti al Teatro Manzoni e hanno riunito circa 700 ospiti provenienti da diversi contesti sociali. Tra i presenti non poteva mancare Chiara Ferragni, che dal momento della "crisi post-pandori" ha cominciato a sostenere sempre di più gli artisti emergenti del settore fashion. Cosa ha indossato per la serata?

Com'è cominciata la Milano Fashion Week di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è tornata ufficialmente a fare moda dopo il momento difficile vissuto lo scorso anno a causa dello scandalo dei pandori Balocco. Oltre ad aver ripreso a posare in copertina, da diversi mesi sta anche accettando gli inviti alle sfilate e agli eventi glamour che riceve regolarmente. Ieri, ad esempio, ha dato il via alla sua Milano Fashion Week allo show di Missoni, apparendo super trendy nel front-row con minigonna di pelle e giaccone in tweed. In serata, poi, ha partecipato ai Black Carpet Awards, rivoluzionando in modo drastico il suo stile. Niente più abiti comodi e casual, ha preferito lasciar trionfare l'eleganza seguendo il trend degli slip dress ispirati al mondo della lingerie.

Chiara Ferragni ai Black Carpet Awards

Chiara Ferragni segue il trend degli slip dress

Qual è il capo da gala destinato a dominare l’autunno 2025? Lo slip dress e a darne l’ennesima prova è stata Chiara Ferragni, che ai Black Carpet Awards di ieri sera ha declinato il trend in una versione super glamour. Ha indossato un lungo abito di seta color champagne, un sinuoso modello che cade morbido lungo la silhouette, con la gonna a sirena e dei dettagli in pizzo sia sullo scollo all’americana che sulla schiena. A completare il tutto non sono mancati i tacchi a spillo e i gioielli scintillanti, mentre per quanto riguarda l’acconciatura ha optato per un raccolto messy con un ciuffo che cade sul lato del viso. In quante si ispireranno a Chiara durante le serate autunnali super chic?

