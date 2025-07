Sottoveste e maxi spacco: Chiara Ferragni rilancia lo slip dress, il must have dell’estate 2025

Chiara Ferragni per un evento in Messico dice addio agli infradito e ai look casual per sfoggiare un sensuale slip dress in seta e pizzo dal profondo spacco laterale. Con l’outfit dark l’influencer rilancia uno degli abiti più cool ed eleganti di sempre, trasformandolo in must have per l’estate 2025.

Stop alle vacanze per Chiara Ferragni che, dopo aver partecipato alle sfilate Couture di Parigi, è volata in Messico per alcuni impegni di lavoro e ha trovato il tempo per visitare il Parque Quetzalcóatl, uno dei parchi più surreali e particolari del mondo. Poco prima l'influencer aveva trascorso alcuni giorni di relax in famiglia, alloggiando in un resort di lusso sul lago D'Orta con i figli Leone e Vittoria. Ferragni adesso è in Messico per scattare alcune copertine, di cui sui social ha mostrato una preview pubblicando le foto prima e dopo il trucco, mentre ieri sera ha partecipato a un evento sfoggiando un sensuale slip dress dal maxi spacco in seta nera con profili in pizzo.

L'abito fa parte della collezione Spring/Summer 2023 del CHB Christian Boaro, designer il cui stile sposa una poetica dark che si mescola con dettagli romantici, in un costante dialogo tra gli opposti, in cui convivono maschile e femminile e streetwear e couture si confondono. Proprio come avviene nel lungo slip dress in seta nera dalle bretelle sottili e con strascico, in cui il colore scuro viene esaltato dal tessuto lucente e dagli ampi inserti in pizzo che circondano le coppe sul corpetto e i profili dello spacco.

Chiara Ferragni in CHB Christian Boaro

Lo slip dress ricorda i capi lingerie e le sottovesti in pizzo retrò ed è uno dei capi must dell'estate 2025. Grazie al loro fascino senza tempo e all'eleganza semplice questi modelli sono un passepartout da sfoggiare in tutte le stagioni e in differenti occasioni. Le varianti più ricercate, con tessuti broccati o con decori in pizzo, sono perfette per cerimonie e altri eventi glam, mentre gli slip dress in lino e cotone, con fantasie floreali o in colori pastello, si indossano anche di giorno con sandali bassi e accessori in suede.

Chiara Ferragni in CHB Christian Boaro

Con il look da sera scelto per l'evento in Messico, Chiara Ferragni decreta dunque il ritorno dello slip dress, che l'influencer abbina a una clutch in pelle rosso fuoco e a sandali open toe, con tacco alto in vernice nera, completando l'outfit con gioielli di diamanti e capelli ondulati sciolti sulle spalle.