Chiara Ferragni con i capelli rossi chiede consiglio ai fan: “Sto meglio bionda o così?” Chiara Ferragni è isolata a casa con il Covid e ne ha approfittato per mostrare diversi hair look ai fan: sta cercando ispirazione per un cambiamento?

A cura di Beatrice Manca

Chiara Ferragni nel 2021 e nel 2016

Un nuovo anno porta con sé cambiamenti e nuovi inizi, anche nel look. Forse anche Chiara Ferragni, isolata a casa per via del Covid, sta meditando di dare una svolta alla sua immagine provando un nuovo taglio di capelli o un nuovo colore. In questi giorni l'imprenditrice digitale ha ripubblicato diverse foto vecchie (inclusa la foto in topless che ha scatenato tante polemiche) concentrandosi in particolare sui capelli: ha mostrato un (finto) taglio corto sul red carpet e poi un suo vecchio scatto con i capelli rossi, aprendo il sondaggio tra i follower: "Come sto meglio?"

Chiara Ferragni ha i capelli rossi naturali

Siamo abituati a vedere l'imprenditrice digitale con i capelli di un luminoso biondo dorato, ma non tutti sanno che Chiara Ferragni in realtà ha i capelli rossi. All'inizio della sua carriera portava i capelli del suo colore naturale, poi ha deciso di schiarirli. Approfittando delle giornate in quarantena, l'influencer ha rispolverato alcune vecchie foto del 2016 e le ha sottoposte al giudizio dei suoi follower, chiedendo di indicarle come la vedevano meglio. I primi risultati pendono a favore del rosso: Chiara Ferragni sta cercando suggerimenti per un radicale cambio look nel 2022?

Chiara Ferragni nel 2016 con i capelli rossi naturali

Chiara Ferragni con i capelli corti

Poche ore prima, l'imprenditrice digitale aveva condiviso uno scatto del red carpet di Cannes 2019 in cui sfoggiava un caschetto corto e ondulato. Il look nascondeva un trucco: si trattava di una parrucca. Anche in questo caso Chiara Ferragni ha chiesto un parere ai suoi follower: "Pensieri?". Una cosa è certa: con i capelli lunghi o corti, con i ricci anni Ottanta o con le onde morbide, è sempre bellissima. Forse anche lei, dopo un anno così peculiare, sente il bisogno di un nuovo inizio.