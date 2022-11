Chiara Ferragni prima del successo, la vecchia foto con i capelli scuri e la borsa griffata Avete mai visto Chiara Ferragni prima del successo? Ci ha pensato lei stessa a soddisfare le curiosità dei fan postando una foto del suo passato: ecco com’era quando non era ancora una star internazionale.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni oggi è tra le business woman più famose al mondo, un'imprenditrice digitale capace di "trasformare in oro" tutto ciò che tocca e che ha costruito un vero e proprio impero che porta il suo nome. Oltre a vantare un incredibile successo professionale, è anche una dolcissima mamma e su Instagram non esita a mostrarsi in versione acqua e sapone durante le tranquille serate casalinghe in famiglia. In quanti, però, hanno mai visto una foto dei suoi primi anni di carriera, quando non avrebbe mai immaginato di diventare una star internazionale? A soddisfare le curiosità dei fan è stata lei stessa postando una foto del suo passato sui social. Sebbene sia chiaramente riconoscibile, all'epoca era un tantino diversa rispetto a oggi: ecco gli scatti che mostrano la trasformazione.

Com'era Chiara Ferragni prima di diventare imprenditrice

Non è una novità che Chiara Ferragni abbia postato una foto del suo passato, anzi, essendo da sempre molto legata alla famiglia, spesso rispolvera i vecchi album di foto, mostrandoli con orgoglio ai suoi followers. Solo di recente, però, rispondendo a un originale gioco di Instagram che chiedeva di postare una vecchia immagine, ha rivelato uno scatto inedito risalente a quando era solo una fashion blogger. Risale al 2015 e la mostra sullo sfondo delle strade di Los Angeles mentre mostrava il look casual scelto per la giornata. Jeans strappati a vita alta, canotta total black e décolleté neri incrociati col tacco: a completare il tutto non poteva mancare una delle sue prime borse Chanel, per la precisione il modello classico in pelle trapuntata total black.

Chiara Ferragni nel 2015

Chiara Ferragni, dai capelli sauvage al biondo platino

A fare la differenza, però, erano soprattutto i capelli: agli esordi Chiara non faceva ancora i colpi di sole biondo platino, preferiva portarli al naturale sia per quanto riguarda il colore che per la piega. La chioma era ramata e leggermente ondulata, ma la cosa particolare è che era anche vaporosa ed extra long, insomma, decisamente più sauvage rispetto a oggi. Anche il make-up era acqua e sapone: ombretto luminoso appena accennato, lucidalabbra sulla bocca e un tocco di rimmel. Di tempo ne è passato da allora e, sebbene la Ferragni sia diventata decisamente più sofisticata, non ha perso la bellezza e lo stile che da sempre la contraddistinguono.