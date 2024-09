Chiara Ferragni torna agli impegni di lavoro, tubino nero per presentare il nuovo progetto

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Qualcosa di nuovo bolle in pentola, per Chiara Ferragni. L'imprenditrice, investita da una bufera che ha profondamente minato il suo impero, ora sta cercando di rimettersi in piedi, di riprendere in mano la situazione lavorativa e ricominciare le sue attività nel mondo beauty e fashion. Il pandoro Gate è stato un duro colpo a cui ha fatto seguito la fine del matrimonio: insomma sicuramente non è stato un anno facile per lei, dal punto di vista professionale e sentimentale. Ha dovuto ripensare completamente la sua vita. Un brand le ha dato fiducia e l'ha voluta in squadra con sé, quindi l'influencer è volata a Madrid per inaugurare questa nuova collaborazione.

Chiara Ferragni diserta le sfilate e vola a Madrid

A Milano quella appena iniziata è una settimana importante: quella della Fashion Week. Chiara Ferragni è stata sempre ospite d'onore degli show, ma ormai è assente da tempo. Viceversa, Fedez era presente l'anno scorso (nel pieno della crisi coniugale) e sembra che lo sarà anche stavolta, accompagnato dal cane Silvio. L'imprenditrice anche stavolta diserterà le sfilate della Settimana della Moda. È volata a Madrid e ha svelato a fan e follower il motivo.

Chiara Ferragni in Philosophy di Lorenzo Serafini

Lì si è svolto un evento importante, che ha ufficialmente inaugurato una nuova collaborazione. Un marchio spagnolo l'ha scelta come brand ambassador. Goa Organics (brand vegano di haircare) ha scelto Chiara Ferragni, dopo che tanti brand invece hanno deciso di stracciare i contratti stipulati con lei. In seguito al caso del pandoro Balocco, infatti, sono saltate le collaborazioni con Safilo, Coca-Cola, Cartiere Pigna, Perfetti Van Melle, Pantene.

I look di Chiara Ferragni a Madrid

Il 16 settembre Goa Organics ha organizzato degli eventi a Madrid, per presentare ufficialmente il suo nuovo volto. In mattinata c'è stato l'incontro con la stampa, dove Chiara Ferragni ha puntato su un look formale ma moderno da business woman: gonna lunga, camicetta, cintura sottile, décolleté basse.

In serata è stata la volta del party. L'influencer, protagonista della serata, ha scelto l'intramontabile eleganza del total black, puntando su un look classico e glamour. Ha indossato un tubino nero firmato Philosophy di Lorenzo Serafini e ha completato il look con un paio di slingback, con orecchini e collana coordinati per impreziosire l'outfit. Il nero è un colore sempre più presente nelle scelte di stile dell'influencer, soprattutto quando si tratta di eventi importanti come questo, che segna la prima collaborazione con un marchio dopo il terremoto portato dal caso Balocco e la sua ripartenza dal settore beauty.