Chiara Ferragni dice addio smartphone: il nuovo trend è usare la macchina fotografica analogica Ricordate le macchine fotografiche analogiche degli anni ’80-’90, quelle da utilizzare col rullino? Sono tornate in voga e a lanciare il trend è stata Chiara Ferragni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Siamo ormai abituati a usare gli smartphone come vere e proprie macchine fotografiche: complice il fatto che dispongono di ottimi obiettivi e di decine di giga, ci ritroviamo a usarli per immortalare ogni momento della quotidianità, anche quelli decisamente poco memorabili, coscienti del fatto che i primi piani al piatto ordinato per il pranzo o al look scelto per la serata finiranno nel dimenticatoio. Se però siete nati tra gli anni '80 e '90, ricorderete sicuramente con un pizzico di nostalgia le macchine fotografiche analogiche, quelle da utilizzare con il rullino che va poi sviluppato solo una volta esaurito. A quanto pare questi dispositivi dall'animo retrò sono tornati in voga e a dimostrarlo è stata Chiara Ferragni durante la sua ultima vacanza.

Chiara Ferragni rilancia la macchina fotografica analogica

Chiara Ferragni è appena tornata dalle vacanze estive e, come da tradizione, sta condividendo sui social diversi album di ricordi. L'ultimo arrivato, però, è decisamente anti-convenzionale e il motivo è molto semplice: è stato realizzato con delle foto analogiche che hanno richiesto qualche giorno per essere sviluppate. Che si sia trattata di una scelta fatta per prendersi una pausa dallo smartphone o di un semplice tentativo di lanciare un trend dall'animo retrò, la cosa certa è che l'imprenditrice ha rispolverato una macchina fotografica col rullino per documentare il viaggio a Budapest e Vienna in compagnia con l'amico Angelo Tropea. Entusiasta del risultato, ha poi chiesto ai fan quale fosse lo scatto analogico che preferivano.

Una delle foto analogiche di Chiara Ferragni

Perché le foto analogiche piacciono tanto

L'estate 2024 ha segnato il ritorno delle macchine fotografiche analogiche e non solo perché Chiara Ferragni ha lanciato il trend. Chiunque abbia viaggiato in giro per il mondo di sicuro si sarà imbattuto in qualche turista con una fotocamera vintage trattata come un vero e proprio "gioiellino", il motivo per cui piace tanto? Disponendo di un numero di scatti limitati, fa riscoprire il piacere di immortalare solo ciò che è davvero memorabile o iconico. Come se non bastasse, aspettare qualche giorno per vedere il risultato rende l'esperienza ancora più magica. Gli scatti sembrano essere usciti da un'epoca passata, hanno spesso qualche piccola imperfezione causata dal riflesso del sole e a tratti sono sfocati ma non possono essere modificate, ritoccate o cancellate ed è proprio questa loro unicità a renderle preziose.

