Cosa c’è scritto sul mantello di Maria Tomba: il significato del look pigiama a Sanremo Maria Tomba è una delle Nuove Proposte che hanno vinto Sanremo Giovani 2025. Cosa ha indossato per la sua prima volta sul palco dell’Ariston durante la seconda serata del Festival? Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Valeria Paglionico

La 75esima edizione del Festival di Sanremo è arrivata alla sua seconda serata, quella in cui si esibiscono metà dei Big e le quattro Giovani Proposte che hanno vinto Sanremo Giovani lo scorso dicembre. Tra le più attese non poteva che esserci Maria Tomba, ex concorrente di X-Factor arrivata in finalissima con il suo coach Fedez. Oggi è arrivata sul palco dell'Ariston con il brano Goodbye (voglio good vibes) e ha sorpreso tutti con un look dall'animo candy e con uno slogan ben in evidenza: ecco cosa si è fatta scrivere sull'abito.

Perché Maria Tomba ha indossato il pigiama a Sanremo

Per Maria Tomba, così come tutti gli altri Giovani in gara, si tratta della prima volta sul palcoscenico dell'Ariston e non sorprende che abbia voluto curare tutti i dettagli di questa esperienza, soprattutto quando si parla di stile. Si è affidata a Federica Reali, la stessa stylist del "rivale" Andrea Settembre, e per la prima esibizione al Festival ha voluto sorprendere il pubblico con un "effetto shock". È arrivata sul palco coperta da un mantello dark ma prima di iniziare a cantare si è scoperta, rimanendo in un pigiama di seta blu notte con applicazioni preziose di Swarovski all-over. Da sempre legata a un'estetica giocosa e fanciullesca, ha trasformato il look pijama nel suo must: un capo comodo capace di evocare sia il mondo dei bambini che la propria comfort zone, dunque un luogo in cui ci si sente felici e spensierati.

Il mantello di Maria Tomba

Lo slogan stampato sul look di Maria Tomba

La cosa particolare è che sul pigiama ha voluto ricamare uno slogan "d'impatto" fortemente legato alla canzone: giratasi di spalle, ha rivelato la scritta "Guardami gli occhi e non le poppe". Il messaggio che vuole lanciare? Come dice nel testo, oltre all'apparenza e all'aspetto frivolo della vita, c'è anche tanto altro che si raggiunge attraverso il dialogo, il confronto, l'empatia e tutti i valori umani. Nel look di Maria Tomba non sono mancati i gioielli "a tema": tutti a forma di cuore firmati Salvini, rimandano ancora al mondo bambinesco tanto caro alla cantante.

Maria Tomba in pigiama a Sanremo