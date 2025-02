Come nasce il trucco occhi teatrale di California dei Coma_Cose a Sanremo

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Siamo al giro di boa della75esima edizione del Festival di Sanremo: siamo alla terza serata della kermesse che sta tenendo tutta Italia incollata alla tv. Sin dal debutto si sono distinti i Coma_Cose che si sono imposti con la loro Cuoricini, ma anche coi loro look. Sono le icone fashion della kermesse, originali e contemporanei, diversi da tutti gli altri e molto coerenti con la loro personalità. Hanno optato per outfit perfettamente coordinati tra di loro nello stile, così da sottolineare ulteriormente l'amore che li lega.

Lo stile dei Coma_Cose al Festival di Sanremo

Sul green carpet i Coma-Cose hanno incantato tutti con look perfettamente abbinati fatti di calze di pizzo, e cappe damascate, come usciti da un'epoca lontana. Per la prima sul palco dell'Ariston hanno stupito ancora, col loro look dall'impronta teatrale. Dietro questi outfit c'è la mano della stylist Tiny Idols (Silvia Ortombina). Hanno puntato sulla Maison Valentino, nello specifico le creazioni della nuova collezione firmata da Alessandro Michele. Cuori, gattini, ciliegine: sono tutti look perfetti per rappresentare visivamente il mood del brano. Hanno coniugato stile e comodità, vista l'esigenza anche di muoversi per eseguire movenza ben precise. Impossibile non notare il beauty look di California (Francesca Mesiano).

Il beauty look di California

Fausto Cavaleri: è suo il merito dei beauty look sfoggiati sul palco dell'Ariston da California, make-up artist estremamente creativo, predisposto alla sperimentazione. Il suo lavoro ha inevitabilmente spaccato il pubblico: qualcuno lo ha giudicato eccessivo, qualcuno ha apprezzato la volontà di distinguersi con qualcosa di diverso, meno omologato. A Fanpage.it ha spiegato: "Io so perfettamente che il mio make-up è divisivo, anche nella beauty community. C'è una parte che inneggia all'arte e l'altra parte che inneggia al disastro. Io chiaramente lavorando in team con il gli stylist che si occupano dei look, ho cercato di lavorare in estrema collaborazione con loro per definire un look diverso. I ragazzi indossano tutte le sere Maison Valentino per cui hanno quest'aria un po' sognatrice, retro. Sembrano dei conti usciti fuori da altri tempi. Volevamo invece portarli un po' all'attuale, all'inclusività e alla libertà di espressione che oggi il make-up per fortuna ha, anche a costo di dividere".

Nessun make-up glamour e scontato insomma, ma piuttosto uscire dalla zona di comfort: "Io credo che in un contesto come quello di Sanremo che è una cosa vista anche a livello europeo, avere un respiro leggermente più internazionale sia stata una scelta né migliore né peggiore, ma diversa sicuramente". Focus sugli occhi quindi anche nella terza serata: "Era un po' ingrandito, un po' decadente, un richiamo a Chappel Roan. Il mio viaggio nella creazione di questi beauty look è un mondo Twiggy anni 60-70 ma con contaminazioni un po' punk, un po' cyberpunk, perché comunque il pezzo ha un testo dolce amaro con un sound estremamente punk. Sono sempre look che non hanno nulla a che fare col mondo del glamur, col del bon ton. Noi vogliamo dividere e differenziarci".