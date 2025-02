Che fine ha fatto la lunga treccia di Sarah Toscano? La risposta nel testo della canzone

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Sarah Toscano è al suo debutto sul palco dell'Ariston. È in gara nella 75esima edizione del Festival di Sanremo, per la gioia di chi aveva già avuto modo di apprezzarla ad Amici. È infatti la vincitrice della scorsa edizione del talent di Maria De Filippi. Ora gareggia tra i Big con il brano Amarcord. La musica non è la sua sola passione e difatti per i suoi look (curati dallo stylist Simone Furlan) si è ispirata proprio a ciò che ama di più. Non solo: c'è un filo conduttore negli hair style. L'acconciatura ha un legame con la canzone.

Lo stile di Sarah Toscano a Sanremo

Come anticipato a Fanpage.it da Simone Furlan, la cantante ha scelto di sfoggiare uno stile daily e sportivo, preppy e chic, vicino al suo mondo, al suo modo di essere. "Non abbiamo spinto verso un mood sexy o ispirato agli anni 2000, tutto quel mondo lì non ci interessa" ha detto, preferendo un'estetica fresca e giovane. Per il debutto infatti il look era un un omaggio alla passione per il tennis della cantante, lo sport che pratica da quando è bambina. Difatti nella prima serata ha indossato un abitino firmato Pucci che rimanda proprio a quel mondo, ai completini che indossano le tenniste in campo. Pucci anche per l'outfit della terza serata, ma con l'abbinamento nero-rosa.

Il significato dell'acconciatura nella terza serata

Lo stylist ha spiegato come si è mosso, per creare una narrazione estetica e visiva intorno al brano in gara. Ha quindi costruito un immaginario ben preciso: "La treccia ricordava un po' Marija Šarapova, le grandi tenniste e comunque la capigliatura da tennis femminile classica: molte si fanno la treccia alta e la farà anche lei. Ma richiama anche la canzone. C'è una frase in cui lei dice: C’è un vento che mi scioglierà le trecce. Quindi dalla prima all'ultima serata lei ha la sua treccia: dalla prima serata andrà a sciogliersi, perché è proprio come se il vento l'avesse portata a districare i problemi e arrivare alla verità, quindi che il ragazzo è deludente e di conseguenza non vale la pena starci insieme. Quindi diciamo che prendiamo didascalicamente questa frase del testo e la traduciamo in immagine: proprio come lei dice che si sciolgono le trecce, effettivamente nelle serate lei si scioglie la treccia".