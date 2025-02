Victoria torna a Sanremo: polsini di piume per suonare coi Duran Duran

video suggerito

A cura di Giusy Dente

I Maneskin sono particolarmente legati al palco dell'Ariston: grazie alla vittoria del Festival di Sanremo la loro carriera è letteralmente esplosa, lanciandoli verso il successo europeo prima e mondiale dopo. La band ora si è presa una pausa: i membri del gruppo si stanno prendendo un momento per proseguire da soli le rispettive carriere e fare nuove esperienze. La bassista Victoria, per esempio, si sta cimentando con successo come Dj. Ma è tornata all'Ariston per esibirsi nella terza serata coi Duran Duran.

Il look di Victoria

Ieri sera Damiano David ha incantato l'Ariston con la sua voce, cimentandosi con una canzone di Lucio Dalla e poi cantando il suo ultimo singolo. Dopo di lui è toccato alla collega Victoria, fare ritorno su quel palco così prestigioso, che ha portato alla band tanta fortuna. La bassista si è esibita assieme ai Duran Duran, rivelando col look total black tutta la sua vena rock.

Ha indossato un top, un paio di leggings, stivaletti con tacco e fibbia alla caviglia.La musicista ha enfatizzato il suo look, rendendolo ancora più strong, con un make-up dagli occhi in primo piano, truccati di nero e resi dunque particolarmente intensi e penetranti, quasi magnetici.