Gaia sulle collane di Tony Effe: “Uno sfregio fargliele togliere, ci tiene molto”

A cura di Arianna Colzi

La prima polemica del Festival di Sanremo 2025 è arrivata in occasione della terza serata. Dopo la sua esibizione, infatti, Tony Effe ha raccontato ai microfoni di Rai Radio 2 con Ema Stokholma che prima di salire sul palco gli hanno fatto togliere la collana che indossava per una questione legata alla riconoscibilità del marchio. "Sono inca**ato nero", ha raccontato il rapper dopo l'esibizione. Anche Noemi, poi, ha rivelato che anche a lei hanno fatto togliere il collier di serpenti che indossava. I gioielli indossati da Tony Effe sono una delle sue cifre stilistiche, un accessorio che completa il suo look, oltre a essere molto preziosi: le collane di ieri sera sono firmate Tiffay&Co. e valgono più di 70mila euro. Tony effe, poi, ha ribadito al DopoFestival che "per me il Festival finisce qui". Durante la conferenza stampa di venerdì 14 febbraio, Marcello Ciannamea, Direttore dell'intrattenimento Prime Time Rai, ha poi spiegato le motivazioni legate a questa scelta, attingendo da una normativa Rai ben precisa.

Durante la trasmissione "La Volta Buona", condotta da Caterina Balivo e in onda su Rai 1, sulla questione è intervenuta anche Gaia, in gara anche a lei Sanremo quest'anno. Gaia ha condiviso un'avventura professionale con il trapper romano: la cantante ha duettato con Tony Effe nel tormentone estivo Sesso e Samba.

Gaia ha commentato così la vicenda che ha visto coinvolto Tony Effe e le sue collane: "Gli hanno fatto uno sfregio, c'è tutto un lavoro dietro. Ci tiene moltissimo alle sue collane", ha commentato la cantante. Il rapper romano, infatti, è spesso immortalato con le sue vistosissime collane dal valore elevatissimo e le indossa nelle occasioni più importanti: anche per il debutto sul palco durante la prima serata di Sanremo 2025 ha indossato gioielli da oltre 500mila euro. Sempre durante La Volta Buona è stato rivelato che durante la serata anche Iva Zanicchi avrebbe dovuto togliere l'orologio prima di salire sul palco.

