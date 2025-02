video suggerito

Il vestito di Tony Effe fatto a Napoli: chi ha creato il completo gessato della quarta serata di Sanremo Tony Effe ha duettato sulle note di "Tutto il resto è noia" di Franco Califano insieme a Noemi: per la serata delle cover ha sfoggiato un abito sartoriale gessato realizzato a Napoli.

A cura di Arianna Colzi

Tony Effe

Tony Effe è stato tra i protagonisti della serata delle cover e dei duetti di Sanremo 2025. Il cantante romano si è esibito sulle note di Tutto il resto è noia, di Franco Califano cantata insieme a Noemi. Il cantante è stato al centro di una polemica relativa alla sua collana nella serata di giovedì: il rapper, infatti, ha commentato al DopoFestival di essere arrabbiatissimo perché gli erano state tolte le collane prima dell'esibizione. Anche Noemi, sua concittadina e compagna di featuring, ha rivelato di essersi dovuta togliere il collier di serpenti. La collana preziosa firmata Tiffany&Co è stata fatta togliere per motivazioni legate a una normativa Rai, come è stato raccontato in conferenza stampa. Dopo il collana gate, Tony Effe è salito sul palco dell'Ariston con la collana non indossata ma portata come una catenella attaccata ai pantaloni.

Il completo gessato di Tony Effe

Tony Effe ha sfoggiato un completo gessato blu per la quarta serata del Festival di Sanremo. Il look è stato curato, come nelle altre serate, dallo styling di Lorenzo Posocco che per la notte delle cover e dei duetti ha scelto insieme al cantante un completo blu gessato firmato da GCDS, il brand di Giuliano Calza. Il brand italiano è lo stesso che ha realizzato anche la maglietta con su scritto "Vota Tony", indossata anche da Giulia De Lellis per invitare i fan a votare per il fidanzato.

Tony Effe in GCDS

Il completo è un abito sartoriale confezionato appositamente a mano nell'atelier di Gerardo Gallo. La sartoria Gallo è una delle sartorie storiche di Napoli realizza abiti su misura da più di sessant'anni, dal 1957, unendo innovazione qualità storica. Il Direttore Creativo di GCDS, Giuliano Calza, è originario di Napoli e anche nelle sue collezioni porta sempre la sua anima partenopea, rivendicando come la città rappresenti per lui una fonte di ispirazione.

Tony Effe in abito sartoriale GCDS

Completava il look un paio di mocassini neri e bianca e i gioielli, al centro della querelle della serata precedente. Al collo, infatti, quello che poteva sembrare un foulard color oro era in realtà una collana sempre firmata Tiffany&Co. della Collezione Mesh di Elsa Peretti: il gioiello da 50mila euro è stato fatto indossare al cantante proprio perché, pur essendo firmato Tiffany, era meno riconoscibile e riconducibile al brand e dunque poteva accompagnare il completo gessato del rapper romano.

Tony Effe