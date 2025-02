video suggerito

Non solo Tony Effe: tutte le volte che ai cantanti di Sanremo è stato vietato di indossare qualcosa Non solo Tony Effe: anche ad altri cantanti, in questa edizione e in quelle precedenti, sono state imposte limitazioni in merito a cosa indossare.

A cura di Giusy Dente

Quanto accaduto a Tony Effe non è un episodio isolato, al Festival di Sanremo. Al rapper è stato vietato di salire sul palco ed esibirsi con una collana di un noto brand, in quanto troppo riconoscibile. Qualcosa di simile è accaduto ad altri personaggi coinvolti in questa edizione della kermesse, ma ci sono precedenti anche negli anni passati.

Brand e pubblicità a Sanremo: cosa dice il regolamento

Il malcontento di Tony Effe ha fatto sì che la Rai chiarisse la questione direttamente in conferenza stampa. Il rapper non ha affatto gradito che gli sia stato vietato di indossare la collana Tiffany&Co. che aveva scelto. Ha anche aggiunto di essersi sentito trattato diversamente, da altri colleghi in gara, che invece sono saliti sul palco tranquillamente, coi loro gioielli di inestimabile valore. In effetti, Damiano David durante la sua esibizione aveva al collo una vistosa collana in oro e rubini di Bulgari. Stesso discorso per Elodie: lei, per esempio, ha sfoggiato nella seconda serata gli iconici bracciali e anelli rigidi della collezione di Elsa Peretti x Tiffany&Co.

Damiano David a Sanremo 2025

Il gioiello di Damiano David appartiene, però, a una linea di Alta Gioielleria: si tratta di creazioni non riconoscibili, sono prezzi unici, di cui non si conosce neppure il prezzo. La questione è proprio la riconoscibilità del marchio, come ha spiegato in conferenza stampa Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time Rai C'è un sottile confine con la pubblicità. Da regolamento, ai cantanti in gara è vietato associare la propria immagine a brand e loghi. Spetta al funzionario che controlla l'artista prima dell'esibizione e ai dirigenti, decretare quando c'è riconoscibilità e quando no.

Tony Effe con gioielli Tiffany&Co.

Chi sono gli artisti a cui hanno tolto i gioielli

Oltre a Tony Effe, ci sono stati altri episodi simili quest'anno. A Noemi hanno tolto una collana di Bulgari, appartenente all'iconica e inconfondibile collezioni Serpenti, una delle più famose del brand. Lo ha raccontato lei stessa al DopoFestival spiegando: "Alla Rai c'è questo problema. Il serpente ha un senso perché è il marchio di riconoscimento". Ha poi sfoggiato il prezioso gioiello a Domenica In. A Iva Zanicchi hanno tolto un orologio. Infine a Johnson Righeira hanno fatto di girare la maglietta, ma lui si è difeso dicendo: "Sono delle magliette mie, ne ho stampate una ventina in un negozietto. Non stiamo parlando delle scarpe di Travolta", riferendosi alla polemica dell'anno scorso. John Travolta aveva esibito delle scarpe della marca U-Power, marchio di cui era testimonial, col logo in bella vista e dunque perfettamente riconoscibili.

John Travolta a Sanremo 2024

I precedenti casi nella storia del Festival

Non è la prima volta che il Festival "litiga" coi brand. Era successo per esempio con Geolier nel 2024. Il cantante in gara sul Green Carpet inaugurale aveva sfilato con la tuta del Napoli per poi raccontare: "Una signora dello staff di Sanremo mi ha detto: ma come sei venuto? E ha coperto il logo della società con dello scotch. L'ho guardata, l'ho strappato e sono entrato sul green carpet!".

Geolier a Sanremo 2023

Non a caso, Edoardo Bennato ha coperto il logo delle scarpe con cui si è presentato sul palco dell’Ariston nella serata di giovedì 13 febbraio 2025, proprio per evitare accuse di pubblicità occulta. Nell'elenco anche Leo Gassman: nel 2023 è salito sul palco in canotta e senza giacca, cambiando look all'ultimo minuto, proprio perché quest'ultima era stata giudicata riconoscibile.

Leo Gassman a Sanremo 2023