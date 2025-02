video suggerito

Noemi a Domenica In col serpente di diamanti: quanto costa la collana che era stata vietata a Sanremo Noemi ha partecipato a Domenica In Speciale Sanremo dopo essere stata tra le grandi protagoniste del Festival con Se t’innamori muori. In quanti hanno notato che al programma di Mara Venier ha indossato la collana che le era stata vietata all’Ariston? Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La 75esima edizione del Festival di Sanremo si è appena conclusa ma se ne continua a parlare su tutti i media. Noemi, arrivata al 13esimo posto con il brano Se t'innamori muori, è stata tra le grandi protagoniste grazie alla sua incredibile voce e al suo sofisticato stile fatto di abiti black&white e lunghe sirene dark. Ieri, nonostante la stanchezza e la voglia di tornare a casa, non ha esitato a partecipare a Domenica In Speciale Sanremo e per l'occasione ha dato ancora una volta prova di essere un'indiscussa icona fashion. In quanti hanno notato che ha indossato la preziosa collana che era stata "bandita" dal palco dell'Ariston?

Ci ha firmato il look di Noemi allo Speciale Sanremo di Domenica In

Lo Speciale Sanremo di Domenica In che va in onda ogni anno il giorno dopo la finalissima del Festival è diventato un appuntamento iconico per i protagonisti dell'evento, che in ogni edizione della kermesse non vedono l'ora di incontrare la "zia" Mara Venier sul palco dell'Ariston. Noemi non ha rinunciato all'appuntamento, anzi, per tornare a cantare Se t'innamori muori ha dato il meglio di lei in fatto di stile. Ha messo in risalto la silhouette con un completo di lana grigio firmato Ermanno Scervino, per la precisione un coordinato della collezione F/W 2024-25 con crop top strapless e pantaloni palazzo a vita alta arricchiti da una cintura nera intorno al punto vita. Non sono mancati i tacchi a spillo e i capelli rosso fuoco lasciati sciolti.

Foto di Massimiliano Di Stefano, @project_photo.it

La collana di Noemi che era stata bandita da Sanremo

Il dettaglio che non è passato inosservato nel look post-sanremese di Noemi? Al collo ha sfoggiato la collana serpente che le era stata vietata sul palcoscenico dell'Ariston e che lei stessa aveva definito "meravigliosa" quando si era ritrovata a parlare del "collana gate". Si tratta del collier della collezione Viper di Bvlgari in oro rosa 18 kt e pavé di diamanti, il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 64.000 euro, anche se il valore può cambiare in base alla misura selezionata. Il motivo per cui ha avuto il permesso di sfoggiare il gioiello a Domenica In dopo il divieto sanremese? Al programma di Mara Venier non esistono regole tanto restrittive in fatto di abiti e, ad eccezione dei loghi in vista, gli artisti possono indossare ciò che desiderano.

Leggi anche Olly è il vincitore di Sanremo 2025 con la canzone Balorda Nostalgia, la classifica completa dopo la finale

Collana Viper di Bvlgari