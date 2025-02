video suggerito

Edoardo Bennato a Sanremo ha il logo delle scarpe coperto: il caso John Travolta ha lasciato il segno Edoardo Bennato ha coperto il logo delle scarpe con cui si è presentato sul palco dell’Ariston nella serata di giovedì 13 febbraio. Il cantante ha evitato un caso di pubblicità occulta, a differenza di John Travolta lo scorso anno. L’attore aveva esibito delle scarpe della marca U-Power, di cui era testimonial e che erano riconoscibili. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

Caso di pubblicità occulta evitata al Festival di Sanremo 2025 . Dopo quanto accaduto lo scorso anno con John Travolta, che si era presentato sul palco dell'Ariston con il logo della scarpe U-Power in vista, Edoardo Bennato ha voluto tutelarsi. Il cantante, che si è esibito nella serata di giovedì 13 febbraio con Sono solo canzonette, si è presentato con un adesivo nero sulle scarpe, così da non rendere visibile il brand.

Edoardo Bennato a Sanremo con il logo delle scarpe coperto

Come si vede in diversi scatti che circolano sui social, Edoardo Bennato si è presentato sul palco coprendo il logo delle sue scarpe con un adesivo dello stesso colore. Si tratta di scarpe della marca Hogan, che il cantante ha scelto però di non rendere visibile e riconoscibile, evitando così un caso di pubblicità occulta sul palco del Festival di Sanremo 2025, come invece era accaduto lo scorso anno con John Travolta. L'attore non aveva nascosto la marca U-Power in diretta, di cui era anche testimonial insieme a Diletta Leotta.

Il caso John Travolta a Sanremo 2024: cosa era successo

Lo scorso anno la presenza di John Travolta aveva dato vita a un vero e proprio caso. Il noto attore si era esibito con un ballo del qua-qua insieme ad Amadeus e Fiorello, che aveva presto fatto il giro dei social e varcato i confini nazionali, diventando episodio di discussione anche in altri paesi fuori dall'Italia. Il momento era poi stato rimosso dal sito di RaiPlay. Oltre a questo, Travolta si era presentato in diretta sul palco dell'Ariston con delle scarpe antinfortunistiche della nota azienda U-Power, con logo in vista, dando vita di fatto a un caso di pubblicità occulta. Come la conduttrice Diletta Leotta, era testimonial del brand.