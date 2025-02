video suggerito

Toquinho a Sanremo 2025 per la serata cover, la carriera del cantante che duetta con Gaia Nella serata dei duetti del Festival di Sanremo 2025, venerdì 14 febbraio, Gaia si esibirà sul palco insieme a Touquinho. Nato in Brasile, il cantante si è fatto conoscere dal pubblico grazie al brano Que Maravilla, per poi diventare noto anche in Italia grazie a collaborazioni con Ornella Vanoni, Ennio Morricone e Vinicius de Moares. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

Nella serata dei duetti del Festival di Sanremo 2025, venerdì 14 febbraio, Gaia si esibirà sul palco insieme a Touquinho con il brano di Ornella Vanoni dal titolo La Voglia, la pazzia. Stando alla scaletta, la loro esibizione sarà la nona. Nato in Brasile, il cantante si è fatto conoscere dal pubblico grazie al brano di successo Que Maravilla negli Anni Settanta. Poi la sua musica e il suo talento l'hanno portato anche in Italia, dove ha collaborato con Ornella Vanoni, Ennio Morricone e Vinicius de Moares.

Chi è Toquinho, la carriera del cantante brasiliano

Nato in Brasile da genitori italiani, Touquinho (il cui vero nome è Antonio Pecci Filho) è cresciuto a Rio de Janeiro, dove si è avvicinato per la prima volta alla musica. Dopo aver imparato a suonare la chitarra, all'età di 17 anni conosce Chico Buarque, grazie al quale decide di diventare musicista professionista. A metà degli Anni Sessanta scrive il primo brano, Lua Cheia, anche se il suo più grande successo è Que Maravilha scritta con Jorge Benjor. Da quel periodo in poi la sua carriera decolla e la notorietà cresce sempre di più: nello stesso anno scrive Garota de Ipanema insieme a Vinicius de Moares, per poi partecipare a una serie di esibizioni a Buenos Aires. La coppia lavora insieme per undici anni, componendo centoventi canzoni, venticinque dischi e centinaia di date dal vivo.

Il legame professionale con Ornella Vanoni

Nel corso della sua lunga carriera, in parte in Brasile e in parte in Italia, Toquinho ha collaborato in diverse occasioni con Ornella Vanoni, che considera una delle migliori cantanti. Con lei e Vinicius de Moares ha pubblicato molti dischi, come La voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria, uscito nel 1976. "Non conosco cantante italiana che abbia cantato meglio di Ornella Vanoni in La voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria", aveva detto riguardo a quell'esperienza.

Ornella Vanoni, Toquinho e Lucio de Moraes

La carriera in Italia e il tour per i 60 anni di carriera

Grazie alla sua musica, Toquinho diventa un volto noto anche in Italia, dove si è fatto conoscere nel 1969 suonando nel disco La Vita di Sergio Endrigo e Vinicius de Moraes. L'anno successivo ha collaborato poi con Ennio Morricone a Per un pugno di Samba di Chico Buarque de Hollanda. È però con l'album Acquarello, scritto insieme a Maurizio Fabrizio e Guido Morra, che ha raggiunto un notevole successo. Nel 1990 ha partecipato anche al Festival di Sanremo cantando il brano di Paola Turci. Il prossimo maggio, il cantante sarà in concerto in Italia con il tour 60 anni di carriera, che celebra appunto i 60 anni di inizio della sua carriera musicale. Con lui sul palco anche Camilla Faustino, voce della Nuova Mùsica Popular Brasileira.

Il riserbo della vita privata di Toquinho

Per quanto riguarda la vita privata di Toquinho, al momento non si hanno informazioni. Il cantante è sempre stato piuttosto riservato a riguardo, tanto che oggi non si sa se sia single, fidanzato o sposato. Ha preferito non rendere pubblica la sua sfera privata e sui social non ci sono testimonianze a riguardo.