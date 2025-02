video suggerito

Le canzoni registrate da Topo Gigio, un viaggio tra Strapazzami Di Coccole e Che Tipo Di Topo L'annuncio della partecipazione, durante la serata cover, di Topo Gigio (con la voce di Leo Valli) insieme a Lucio Corsi ha riattivato la curiosità sulle canzoni proposte dal pupazzo negli ultimi 60 anni.

A cura di Vincenzo Nasto

Topo Gigio, via Getty Images

Topo Gigio, il pupazzo creato nel 1959 da Maria Perego e Federico Caldura con la collaborazione del regista Guido Stagnaro, è ritornato a far parlare di sé negli ultimi giorni grazie alla sua sicura presenza a due importanti festival: da una parte, dopo 7 anni, il suo personaggio ritornerà fisso nelle tre puntate di quest'edizione dello Zecchino D'Oro. Dall'altro lato, sicuramente più coinvolgente, ci sarà la partecipazione al Festival di Sanremo,durante la serata Cover, con Lucio Corsi. Come annunciato dal cantante che esordirà a Sanremo 2025 con il brano Volevo Essere Un Duro, la voce del pupazzo sarà quella di Leo Valli, che dal 2010 ha preso il posto di Davide Garbolino. La scelta di Corsi, che durante la serata cover realizzerà Nel Blu Dipinto Di Blu di Domenico Modugno, è stata raccontata così: "Topo Gigio mi ha insegnato come non diventare una marionetta, mi ha insegnato come fare a tagliare i fili di chi ti vorrebbe far muovere a suo piacimento. Topo Gigio esordì in televisione nel 1959 proprio con la voce di Modugno, in qualche modo è come se incontrasse nuovamente la sua canzone".

Il successo di Strapazzami di coccole

Facendo un passo indietro invece, è possibile constatare quanto Topo Gigio sia entrato anche nell'immaginario musicale italiano. Un titolo su tutti: Strapazzami di coccole del 1974, contenuto poi nella raccolta di Topo Gigio dal titolo Le più belle canzoni di Topo Gigio del 1996. La canzone, diventato un cult nello slang del personaggio creato da Maria Perego e Federico Caldura con la collaborazione del regista Guido Stagnaro, era stato scritto da due degli autori e sceneggiatori italiani più importanti dell'ultimo secolo: da una parte Gianni Buoncompagni, dall'altra Franco Bracardi. La voce di Topo Gigio, dopo i primi due anni di Modugno tra il 1959 e il 1961, vedrà Peppino Mazzullo ricoprire i più grandi successi del pupazzo per 45 anni, fino al 2006. Subentrerà per 2 anni Davide Garbolino, fino al 2009, mentre dal 2010 la voce ufficiale di Topo Gigio è stata affidata a Leo Valli.

Dai dischi in Argentina alla collaborazione con Memo Remigi in Che Tipo Di Topo

Ma a rendere iconica la carriera di Peppino Mazzullo, la voce di Topo Gigio dal 1961 al 2006, è stata anche la popolarità raggiunta dal pupazzo fuori dai confini nazionali. Oltre all'assidua partecipazione al The Ed Sullivan Show, in ben 92 puntate, ci saranno gli incontri con Michael Jackson e Louis Armstrong, grazie alla presenza costante sulla rete CBS. Alcune delle sue registrazioni arriveranno in Venezuela, Messico, Cile, Argentina, mentre in Italia, con Raffaella Carrà presenterà nel 1974 Canzonissima. Le canzoni di quell'edizione, cantate da Mazzullo, verranno poi racchiuse in un progetto edito da Carosello Records, che nello stesso anno ripropone la stessa formula con lo Zecchino D'Oro. Negli anni successivi, grazie a Memo Remigi e alla Tv dei ragazzi, canterà Che tipo di topo, ma anche Gigio Money, Operazione Gatto e Cocco e Drilli.