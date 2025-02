video suggerito

Chi vince la serata cover di Sanremo 2025: ChatGPT ha previsto il podio dei duetti con la sua IA Abbiamo chiesto a ChatGPT di prevedere i vincitori della quarta serata del Festival di Sanremo 2025. Secondo l'intelligenza artificiale il primo posto verrà preso da una coppia di cantanti che hanno due "voci potenti in grado di conquistare pubblico e giuria".

A cura di Valerio Berra

È il momento di alzare il primo trofeo. La quarta serata del Festival di Sanremo è quella in cui si assegna il primo premio della gara nella categoria Big. Come ormai tradizione abbiamo scelto di chiedere all’intelligenza artificiale una previsione su chi vincerà. La gara per la categoria Nuove Proposte invece è già stata dominata da Settembre che con la sua Vertebre non ha vinto solo il premio principale ma anche quello delle critica e quello della Sala Stampa. Qui trovate l'ultima previsione per il vincitore del Festival.

Quest’anno per la serata cover le regole saranno un po’ diversi. Qui i cantanti in gara si devono esibire con una canzone già edita, spesso le opzione variano tra una cover o un medley. Di solito potevano scegliere di esibirsi con un cantante o un gruppo non in gara ma questa volta potranno scegliere anche di duettare tra di loro.

Ad esempio Francesca Michielin e Rkomi si esibiranno insieme con “La nuova stella di Broadway” di Cesare Cremonini. Noemi e Tony Effe porteranno sul palco Tutto il resto è noia di Franco Califano. Da segnalare anche la cover di Lucio Corsi con Topo Gigio, su Fanpage.it trovate l’intervista a Leo Valli, la voce di uno dei pupazzi più noti della televisione italiana.

Cosa abbiamo chiesto all’intelligenza artificiale

Il processo per chiedere all’intelligenza artificiale il podio della serata duetti è stato semplice. Abbiamo scelto di usare ChatGPT 4o, uno degli ultimi modelli rilasciati da OpenAI. Questo modello di intelligenza artificiale è in grado di collegarsi alla rete ed elaborare informazioni aggiornate. Abbiamo usato un prompt semplice e discorsivo: “Definisci il podio con le prime cinque posizioni di chi secondo te vincerà la serata dei duetti di Sanremo”. Qui di seguito vi lasciamo la risposta con la previsione.

Il podio della quarta serata del Festival di Sanremo 2025 secondo ChatGPT

La serata dei duetti del Festival di Sanremo 2025 è uno degli eventi più attesi, con esibizioni che promettono emozioni e sorprese. Sebbene sia difficile prevedere con certezza l'esito della competizione, basandoci sulle informazioni disponibili e sulle aspettative del pubblico, ecco una possibile classifica delle prime cinque posizioni:

Giorgia con Annalisa – Interpretazione di "Skyfall" di Adele. La combinazione delle potenti voci di Giorgia e Annalisa su un brano iconico potrebbe conquistare sia la giuria che il pubblico.

– Interpretazione di "Skyfall" di Adele. La combinazione delle potenti voci di Giorgia e Annalisa su un brano iconico potrebbe conquistare sia la giuria che il pubblico. Fedez con Marco Masini – Esibizione di "Bella stronza" di Masini. Questo duetto unisce il rap di Fedez con la tradizione melodica italiana, offrendo una performance intensa e coinvolgente.

– Esibizione di "Bella stronza" di Masini. Questo duetto unisce il rap di Fedez con la tradizione melodica italiana, offrendo una performance intensa e coinvolgente. Achille Lauro ed Elodie – Medley di "A mano a mano" di Riccardo Cocciante e "Folle città" di Loredana Bertè. La loro energia e presenza scenica potrebbero dare vita a un'esibizione memorabile.

– Medley di "A mano a mano" di Riccardo Cocciante e "Folle città" di Loredana Bertè. La loro energia e presenza scenica potrebbero dare vita a un'esibizione memorabile. Bresh con Cristiano De André – Interpretazione di "Crêuza de mä" di Fabrizio De André. Un omaggio sentito alla tradizione musicale genovese, che potrebbe toccare le corde emotive del pubblico.

– Interpretazione di "Crêuza de mä" di Fabrizio De André. Un omaggio sentito alla tradizione musicale genovese, che potrebbe toccare le corde emotive del pubblico. Brunori Sas con Dimartino e Riccardo Sinigallia – Esibizione de "L'anno che verrà" di Lucio Dalla. Un tributo a un grande cantautore italiano, eseguito da artisti di talento, potrebbe riscuotere grande apprezzamento.